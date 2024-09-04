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ОбществоНовостиАлкоголизм

Когда детей не было, она регулярно пила водку.

Модель Элль Макферсон прославилась во всём мире на пике своей карьеры. Сейчас этот австралийский иконой выпустила свою autobiography, предлагая откровенные взгляды на свои личные опыты.

 and  Katherine Bradley
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Модель Элль Макферсон украшает событие в Берлине в июне 2024 года.
Модель Элль Макферсон украшает событие в Берлине в июне 2024 года.

- Когда детей не было, она регулярно пила водку.

В 80-х годах признание пришла к Элле Макферсон благодаря ее фитнес-фигуре, спортивному телосложению и здоровому образу жизни. Родившись в Австралии, она бросила юридический факультет, чтобы стать моделью в США. В 1989 году журнал "Тайм" назвал ее "Тело" после того, как она неоднократно украшала обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue. Однако жизнь у нее не всегда была гладкой, как она раскрывает в своей автобиографии "Элла". В главе, посвященной "Восстановлению", Макферсон открыто рассказывает о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Она не осознавала в течение долгого времени, что у нее серьезная проблема, как она поделилась в австралийской радиопередаче. "Я не была развалиной. Я была организованным, высокоэффективным пьющим, который думал, что все под контролем. Я считала, что алкоголики - это бездомные люди, которые начинают пить с утра", - вспоминает она. Лишь когда ее коллеги из сферы здравоохранения указали на ее пьющие привычки, она начала задумываться о них.

Вечерний ритуал Эллы Макферсон с алкоголем

После укладывания своих двух сыновей спать Макферсон выпивала водочные shots - иногда она теряла сознание, иногда ее рвало. "Я думала, что если меня вырвет, то алкоголь не останется в моей системе. Как глупо с моей стороны", - призналась модель в интервью. Ее поведение было очевидным. "Так и шла моя жизнь. Отец моих детей жил в другой стране и бывал дома только по выходным. Я была дома с детьми, и так я поступала - до тех пор, пока не перестала", - объяснила Макферсон. Она была в отношениях с французским бизнесменом Аrpаd Буссоном с 1996 по 2005 год, и у них есть два сына, Флинн и Си.

За несколько месяцев до своего 40-летия Макферсон решила пройти курс реабилитации в клинике в Аризоне, после чего посещала собрания Анонимных Алкоголиков, которые она посещает до сих пор. "Я бросила пить в 2003 году, потому что почувствовала, что не могу полностью жить своей жизнью, и это оказалось отличным шагом к самооткрытию", - поделилась Макферсон с австралийским журналом "Body + Soul" в прошлом году. Она остается трезвой уже 21 год.

Диагноз рака груди у Эллы Макферсон

Помимо своей алкогольной зависимости, Макферсон также упоминает в своей книге свой диагноз рака груди, который она получила в 2014 году. "Это было шоком, неожиданностью, путаницей и во многих отношениях разочарованием", - рассказала она австралийскому журналу "Женщины". Макферсон проконсультировалась с 32 специалистами и экспертами, которые порекомендовали мастэктомию с лучевой терапией, химиотерапией, гормональной терапией и последующей реконструкцией. Но Макферсон выбрала альтернативный подход, сосредоточенный на ее общем здоровье, а не только на раке.

Она провела восемь месяцев в доме в Аризоне, получая лечение у натуропата, остеопата, хиропрактика и двух терапевтов. Ее решение вызвало споры в семье. Ее 19-летний сын Флинн "не мог понять моего решения", - написала Макферсон в своей книге. Ее бывший партнер Аrpаd Буссон также не согласился. "Он был напуган, потому что я выбрала не прибегать к традиционному фармацевтическому лечению. Он считал это крайним. Я, однако, нашла химиотерапию и операцию довольно крайними", - сказала она. Сейчас она утверждает, что свободна от симптомов. "В традиционном смысле можно сказать, что я в клинической ремиссии, но я бы сказала, что я живу в полном благополучии. Это не только о том, что показывают анализы крови, но и о том, как человек живет свою жизнь на всех уровнях".

Несмотря на свой успешный карьерный рост и общественный имидж, Элла Макферсон тайно боролась с алкоголизмом. Она призналась в своей автобиографии и интервью, что ее вечерний ритуал включал в себя употребление водочных shots и столкновение с последствиями, часто теряя сознание или рвя. Это продолжающееся поведение побудило ее обратиться за помощью в реабилитационную клинику в Аризоне за несколько месяцев до ее 40-летия, и она остается трезвой более 21 года благодаря регулярному посещению собраний Анонимных Алкоголиков.

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