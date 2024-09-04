- Когда детей не было, она регулярно пила водку.

В 80-х годах признание пришла к Элле Макферсон благодаря ее фитнес-фигуре, спортивному телосложению и здоровому образу жизни. Родившись в Австралии, она бросила юридический факультет, чтобы стать моделью в США. В 1989 году журнал "Тайм" назвал ее "Тело" после того, как она неоднократно украшала обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue. Однако жизнь у нее не всегда была гладкой, как она раскрывает в своей автобиографии "Элла". В главе, посвященной "Восстановлению", Макферсон открыто рассказывает о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Она не осознавала в течение долгого времени, что у нее серьезная проблема, как она поделилась в австралийской радиопередаче. "Я не была развалиной. Я была организованным, высокоэффективным пьющим, который думал, что все под контролем. Я считала, что алкоголики - это бездомные люди, которые начинают пить с утра", - вспоминает она. Лишь когда ее коллеги из сферы здравоохранения указали на ее пьющие привычки, она начала задумываться о них.

Вечерний ритуал Эллы Макферсон с алкоголем

После укладывания своих двух сыновей спать Макферсон выпивала водочные shots - иногда она теряла сознание, иногда ее рвало. "Я думала, что если меня вырвет, то алкоголь не останется в моей системе. Как глупо с моей стороны", - призналась модель в интервью. Ее поведение было очевидным. "Так и шла моя жизнь. Отец моих детей жил в другой стране и бывал дома только по выходным. Я была дома с детьми, и так я поступала - до тех пор, пока не перестала", - объяснила Макферсон. Она была в отношениях с французским бизнесменом Аrpаd Буссоном с 1996 по 2005 год, и у них есть два сына, Флинн и Си.

За несколько месяцев до своего 40-летия Макферсон решила пройти курс реабилитации в клинике в Аризоне, после чего посещала собрания Анонимных Алкоголиков, которые она посещает до сих пор. "Я бросила пить в 2003 году, потому что почувствовала, что не могу полностью жить своей жизнью, и это оказалось отличным шагом к самооткрытию", - поделилась Макферсон с австралийским журналом "Body + Soul" в прошлом году. Она остается трезвой уже 21 год.

Диагноз рака груди у Эллы Макферсон

Помимо своей алкогольной зависимости, Макферсон также упоминает в своей книге свой диагноз рака груди, который она получила в 2014 году. "Это было шоком, неожиданностью, путаницей и во многих отношениях разочарованием", - рассказала она австралийскому журналу "Женщины". Макферсон проконсультировалась с 32 специалистами и экспертами, которые порекомендовали мастэктомию с лучевой терапией, химиотерапией, гормональной терапией и последующей реконструкцией. Но Макферсон выбрала альтернативный подход, сосредоточенный на ее общем здоровье, а не только на раке.

Она провела восемь месяцев в доме в Аризоне, получая лечение у натуропата, остеопата, хиропрактика и двух терапевтов. Ее решение вызвало споры в семье. Ее 19-летний сын Флинн "не мог понять моего решения", - написала Макферсон в своей книге. Ее бывший партнер Аrpаd Буссон также не согласился. "Он был напуган, потому что я выбрала не прибегать к традиционному фармацевтическому лечению. Он считал это крайним. Я, однако, нашла химиотерапию и операцию довольно крайними", - сказала она. Сейчас она утверждает, что свободна от симптомов. "В традиционном смысле можно сказать, что я в клинической ремиссии, но я бы сказала, что я живу в полном благополучии. Это не только о том, что показывают анализы крови, но и о том, как человек живет свою жизнь на всех уровнях".

Несмотря на свой успешный карьерный рост и общественный имидж, Элла Макферсон тайно боролась с алкоголизмом. Она призналась в своей автобиографии и интервью, что ее вечерний ритуал включал в себя употребление водочных shots и столкновение с последствиями, часто теряя сознание или рвя. Это продолжающееся поведение побудило ее обратиться за помощью в реабилитационную клинику в Аризоне за несколько месяцев до ее 40-летия, и она остается трезвой более 21 года благодаря регулярному посещению собраний Анонимных Алкоголиков.

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