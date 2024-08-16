- Когда борьба за ограждение обостряется - больше насилия между соседями

Заросли кустарника выше забора, шумная музыка ночью, переполненные мусорные баки: споры соседей могут быстро перерасти в насилие

Кустарник, растущий слишком высоко над забором, шумная музыка, играющая допоздна, мусорные баки, блокирующие путь: соседи могут быстро оказаться в конфликтах. Все чаще такие споры за забором заканчиваются насилием. По данным Министерства внутренних дел Баден-Вюртемберга, в прошлом году в результате преступлений, связанных с соседями, пострадали 4160 человек, что на 5% больше, чем в предыдущем году, и на 13% больше, чем пять лет назад.

В большинстве случаев были получены легкие травмы, но 68 человек провели в больнице хотя бы одну ночь. Десять человек погибли. Также за последние пять лет полиция зафиксировала рост случаев угроз.

Сегодня 45-летний мужчина предстанет перед региональным судом в Хайльбронне по обвинению в убийстве соседа из-за шума. Обвинение предъявляет ему обвинение в непредумышленном убийстве. По данным суда, в феврале в Саксенхайме, в районе Людвигсбург, он напал и убил своего 58-летнего соседа с помощью так называемой "грабцевой вилки", похожей на вилы. Предполагаемой причиной стал спор из-за шума.

Психолог: Конфликты часто имеют более длинную историю

Ранее поступившие от полиции и прокуратуры сообщения свидетельствуют о том, что ранее уже были Intervention полиции из-за поведения 45-летнего мужчины, который неоднократно приставал и оскорблял своих соседей, в том числе и погибшего.

Психолог Ульрих Вагнер, который преподавал в Университете Майнца, объясняет, что такие драматические исходы споров соседей не происходят в одночасье, а обычно имеют более длинную историю. "Мы пытаемся объяснить наш мир и найти причины, почему наш сосед мешает нам спать шумом, приписывая ему отрицательные характеристики и обесценивая его. То же самое может происходить и с другой стороны, где сосед чувствует, что его свобода ограничена. Если эти образы продолжают эскалировать, даже тривиальный повод может привести к полному срыву".

Общение с доверенными друзьями может помочь предотвратить эскалацию. Вагнер советует: "Чем раньше вы обратитесь к конфликту, тем лучше. Может быть очень полезно поговорить с кем-то об этом. Иногда мы склонны преувеличивать значение тривиальных вещей". Доверенные друзья могут помочь увидеть вещи в правильной перспективе и определить, насколько серьезна проблема.

Рост числа преступлений, связанных с соседями, таких как 4160 зарегистрированных случаев в прошлом году, часто связан с спорами из-за тривиальных вопросов, таких как шум. Как подчеркивает психолог Ульрих Вагнер, эти эскалирующие конфликты часто имеют более длинную историю и могут привести к серьезным последствиям, таким как трагическая смерть соседа в результате физической драки.

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