Коба переходит к оборонительной стратегии <unk> Goldman Sachs предлагает помощь

В финансовом мире ходят слухи, что Commerzbank стремится защитить свою независимость от возможных попыток поглощения со стороны UniCredit, итальянского банковского гиганта. Источник в курсе событий подтвердил, что высшее руководство немецкого банка разрабатывает стратегии сохранения своей независимости. Два других источника также заявили, что Commerzbank открыт для переговоров, если UniCredit сделает официальное предложение, но совет директоров намерен сохранить автономию. Ходят слухи, что Commerzbank привлек к сотрудничеству Goldman Sachs для изучения возможных защитных мер. Commerzbank отказался комментировать данный вопрос.

UniCredit всех удивил, когда приобрел 9% акций Commerzbank, что указывает на возможную более глубокую инвестицию в будущем. Итальянцы, больше известные как HypoVereinsbank в Германии, приобрели эту долю совместно с немецким правительством, которое постепенно отчуждается от банка. Теперь правительство владеет 12% акций, но на последующую продажу акций Commerzbank налагается ограничение в 90 дней. Сделка была завершена по цене €13.20 за акцию, всего €702 миллиона.

После объявления акции обоих банков резко выросли, и экономисты приветствовали этот шаг как выгодный. Однако немецкие профсоюзы выразили обеспокоенность и угрожали сопротивлением. Это произошло после объявления CEO Commerzbank Manfred Knof о своем уходе в 2023 году. UniCredit заявил о своем намерении изучить возможности создания стоимости для акционеров обоих банков и, при необходимости, получить одобрение регулирующих органов для увеличения своей доли более чем на 9,9%.

Источник изнутри раскрыл, что CEO UniCredit Andrea Orcel рассматривает возможность слияния с Commerzbank. Как сообщает осведомленный источник, Orcel пригласил руководство немецкого банка для обсуждения возможной консолидации. Если это будет успешным, то слияние двух банков может создать банковский конгломерат с рыночной стоимостью почти €74 миллиарда, что сделает его вторым по величине в Европе после британского HSBC.

Комиссия, учитывая возможное слияние Commerzbank и UniCredit, может рассмотреть вопрос о принятии актов применения для обеспечения соблюдения применимых нормативных требований. Чтобы защитить свои интересы, Commerzbank может использовать правила, указанные в актах применения, при ведении переговоров с UniCredit.

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