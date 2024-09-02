Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЭкскурсионное судно

Книги для молодых специалистов, дающие рекомендации по управлению собаками

Подростки иногда сталкиваются с укусами собак. Иногда виной тому агрессивное поведение животного, а иногда — недостаток понимания со стороны пострадавших. Дети فى получают пользу от книги.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Понятие о собаках - Книги для молодых специалистов, дающие рекомендации по управлению собаками

На прогулке на лодке по озеру Эдер в начале августа трехлетний ребенок получил многочисленные укусы и серьезные травмы от Border Collie. Такие инциденты продолжают происходить, часто из-за халатности или непонимания. Perdita Lübbe-Scheuermann, кинолог с тридцатилетним опытом работы в кинологической академии в Гriesheim, Южный Гессен, и специализирующаяся на тренировке собак-следопытов в Южной Африке для борьбы с браконьерством, подчеркивает важность установления связи между собаками и людьми, особенно детьми. Чтобы донести это сообщение, она выпустила детскую книгу "Paw Team - Собаки для детей просто".

Что собаки любят и не любят

Вдохновленная своим собственным собакой, Мару-а-Пула (что означает "облако дождя" на африканском языке), книга предлагает практические советы и интересные факты о собаках. Собака породы Катахула Леопард делится тем, что ей нравится, что она не любит, и что дети должны помнить при общении с собаками. На более чем 37 ярко иллюстрированных страницах дети могут узнать о поведении собак во время прогулки, значении их жестов и чего не следует давать своим питомцам. Например, шоколад, лук и авокадо могут вызвать проблемы с пищеварением.

Лӱbbe-Scheuermann признает, что "многие инциденты с собаками происходят". Ее книга предназначена для обучения детей на основе опыта академии, предлагая советы о правильном поведении и методах предотвращения.

Как должны вести себя дети?

Если собака бежит на них, книга советует либо стоять на месте, либо медленно и спокойно уходить, скрестив руки или положив руки в карманы. Перед тем, как подойти к собаке на поводке, важно сначала поговорить с хозяином. Еще один совет: держите руки подальше от носа собаки, так как она может укусить. Если хозяина нет, держитесь на расстоянии. Кроме того, старайтесь не смотреть на собак и не обнимать их слишком сильно. "Не все собаки любят, когда их обнимают - вам нравится это?" Книга советует не заставлять собак делать ничего против их воли. "Мы не любим игры доктора, когда нам тянут за уши или нас одевают".

Собаки против браконьерства

Помимо своей работы в академии, Lübbe-Scheuermann также тренирует собак-следопытов в Южной Африке для борьбы с браконьерством. Отслеживание человека или наркотиков - это обычное дело для следовых собак, но рог браконьера представляет собой уникальную задачу, но они могут научиться этому. Эти собаки в основном работают у ворот огражденной территории в национальном парке Крюгер, проверяя автомобили и обнаруживая браконьеров.

Книга "Paw Team - Собаки для детей просто" также упоминает предпочтения собаки породы Катахула Леопард, упоминая ее любимые занятия и еду. Важно, чтобы дети помнили, что хотя корабли-экскурсии могут быть интересными для людей, они могут не интересовать собак так же сильно.

Кроме того, во время экскурсии, если дети встречают собаку на корабле-экскурсии, они должны следовать тем же правилам безопасности, которые указаны в книге, таким как избегание прямого зрительного контакта и соблюдение безопасного расстояния.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В аварию попали четыре автомобиля.
Федеральные земли Германии

Участник аварии на трассе А8, в которой участвовали четыре транспортных средства.

На трассе А8 произошла лобовая авария между фургоном и грузовиком. В результате происшествия пострадали несколько человек.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На А3 произошла авария, в результате которой пятеро получили серьезные ранения.
Федеральные земли Германии

Пять человек, включая несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате несчастного случая на А3.

- Пять человек, включая несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате несчастного случая на А3. Пять человек, в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы в результате ДТП на автостраде А3 в Нижней Франконии. Две машины перевернулись в районе Веiberaбунн ночью, как сообщил представитель полиции. Причина аварии пока не установлена.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Совместное выращивание злаков и бобовых обладает многочисленными экологическими преимуществами,...
Федеральные земли Германии

Кооперативное сельское хозяйство <unk> гармоничное сотрудничество, ведущее к увеличению разнообразия в поле

Включение в культивацию злаковых и бобовых приносит несколько преимуществ, согласно мнению экспертов. Тем не менее, существуют и виды проблем. Один из вопросов, с которым сталкиваются Farmers это поиск рынков сбыта собранного урожая.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.
Главные темы

Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.

После выборов в Саксонском земельной saxony государственный премьер-министр Михаэль Кretschmer (ХДС) plans на начала discussions на formation мнению коалиции. Во время интервью с Deutsche Welle в понедельник Кretschmer заявил, что он демонстрирует этот город во главе стабильного правительства....

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
После всплеска ярости, Рудльям нужна была медицинская помощь для своей руки.
Спорт

Рублиову требуется управление гневом из-за взрыва, что привело к его исключению.

Рублиову требуется управление гневом из-за взрыва, что привело к его исключению. Андрей Рублев, известный своим нравом, сорвался в матче 1/16 финала US Open. Шестой номер рейтинга, 26-летний россиянин, уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6, не дойдя до

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно