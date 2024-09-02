Понятие о собаках - Книги для молодых специалистов, дающие рекомендации по управлению собаками

На прогулке на лодке по озеру Эдер в начале августа трехлетний ребенок получил многочисленные укусы и серьезные травмы от Border Collie. Такие инциденты продолжают происходить, часто из-за халатности или непонимания. Perdita Lübbe-Scheuermann, кинолог с тридцатилетним опытом работы в кинологической академии в Гriesheim, Южный Гессен, и специализирующаяся на тренировке собак-следопытов в Южной Африке для борьбы с браконьерством, подчеркивает важность установления связи между собаками и людьми, особенно детьми. Чтобы донести это сообщение, она выпустила детскую книгу "Paw Team - Собаки для детей просто".

Что собаки любят и не любят

Вдохновленная своим собственным собакой, Мару-а-Пула (что означает "облако дождя" на африканском языке), книга предлагает практические советы и интересные факты о собаках. Собака породы Катахула Леопард делится тем, что ей нравится, что она не любит, и что дети должны помнить при общении с собаками. На более чем 37 ярко иллюстрированных страницах дети могут узнать о поведении собак во время прогулки, значении их жестов и чего не следует давать своим питомцам. Например, шоколад, лук и авокадо могут вызвать проблемы с пищеварением.

Лӱbbe-Scheuermann признает, что "многие инциденты с собаками происходят". Ее книга предназначена для обучения детей на основе опыта академии, предлагая советы о правильном поведении и методах предотвращения.

Как должны вести себя дети?

Если собака бежит на них, книга советует либо стоять на месте, либо медленно и спокойно уходить, скрестив руки или положив руки в карманы. Перед тем, как подойти к собаке на поводке, важно сначала поговорить с хозяином. Еще один совет: держите руки подальше от носа собаки, так как она может укусить. Если хозяина нет, держитесь на расстоянии. Кроме того, старайтесь не смотреть на собак и не обнимать их слишком сильно. "Не все собаки любят, когда их обнимают - вам нравится это?" Книга советует не заставлять собак делать ничего против их воли. "Мы не любим игры доктора, когда нам тянут за уши или нас одевают".

Собаки против браконьерства

Помимо своей работы в академии, Lübbe-Scheuermann также тренирует собак-следопытов в Южной Африке для борьбы с браконьерством. Отслеживание человека или наркотиков - это обычное дело для следовых собак, но рог браконьера представляет собой уникальную задачу, но они могут научиться этому. Эти собаки в основном работают у ворот огражденной территории в национальном парке Крюгер, проверяя автомобили и обнаруживая браконьеров.

Книга "Paw Team - Собаки для детей просто" также упоминает предпочтения собаки породы Катахула Леопард, упоминая ее любимые занятия и еду. Важно, чтобы дети помнили, что хотя корабли-экскурсии могут быть интересными для людей, они могут не интересовать собак так же сильно.

Кроме того, во время экскурсии, если дети встречают собаку на корабле-экскурсии, они должны следовать тем же правилам безопасности, которые указаны в книге, таким как избегание прямого зрительного контакта и соблюдение безопасного расстояния.

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