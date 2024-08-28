Книга Кэти Хаммельс была остановлена издательской компанией.

Кати Хуммельс и её брат работали над книгой о депрессии, и издатель уже представил обложку книги. К сожалению, проект приостановлен из-за скандала, связанного с докторской степенью её брата. Адвокат Хуммельс, Стефан Вентрони, заявил, что публикация и её брат, Себастьян Фишер, решили не продолжать проект вместе. С другой стороны, издательство Südwest-Verlag через своего адвоката Рафаэля Графа заявило, что они расторгли контракт из-за отсутствия оснований для публикации в текущих обстоятельствах.

Известный инфлюенсер Хуммельс, которая делилась своей борьбой с депрессией несколько лет назад, планировала опубликовать книгу "Из тени - твой путь из депрессии" со своим братом, врачом. Однако на обложке, представленной издателем, было указано имя Фишера с докторской степенью, хотя на самом деле он её не имел.

После сообщений в газете "Bild" издатель удалил обложку, на которой был изображен планируемый выпуск книги. Südwest-Verlag заявил в начале июля, что у них не было никаких оснований для сомнений в отношении докторской степени Фишера. "После проведения медиа-исследования и запроса у Фишера было подтверждено, что он в настоящее время не имеет докторской степени", - сказали они. Обложка была затем удалена из их систем.

Хуммельс также называла своего брата "доктором" в Instagram. Однако она заявила через пресс-релиз, отправленный её адвокатом в начале июля, что это не было преднамеренным введением в заблуждение. "Я называла своего брата 'доктором' в Instagram в 2018 году, так как я, как и многие другие, ошибочно считала, что это звание носят все врачи", - сказала она. Кроме того, Хуммельс заявила, что "не хотела обманывать никого, а просто признавала его профессию". Она также упомянула, что для многих людей, включая её, "доктор" и "врач" использовались как синонимы, обозначающие всего лишь профессию.

Несмотря на трудности, Кати Хуммельс и её брат все ещё надеются выпустить переработанную версию "Из тени - твой путь из депрессии". В то же время Кати продолжает продвигать осведомленность о психическом здоровье через свои социальные сети.

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