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ОбществоНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Клуни сделал Трампу предложение

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Трамп считает Клуни бесконечно низко талантливым. В свою очередь, Клунь открыто критикует Трампа,...
Трамп считает Клуни бесконечно низко талантливым. В свою очередь, Клунь открыто критикует Трампа, выражая неодобрение его президентством.

Клуни сделал Трампу предложение

Дональд Трамп не в восторге от актера Джорджа Клуни. 63-летний актер воспринимает это философски и делает необычное предложение бывшему президенту. Трамп в прошлом жестко критиковал его.

Выборы президента США набирают обороты. 5 ноября, менее чем за 50 дней до выборов, американцы должны решить, кто из них займет Белый дом - республиканский кандидат Дональд Трамп или демократический кандидат Камала Харрис. Кому отдаст свой голос Джордж Клуни, очевидно: 63-летний актер открыто поддерживает Харрис. Во время интервью на позднем шоу с Джимми Киммелом он также критиковал бывшего президента.

Тем не менее, он сделал это главным образом потому, что Трамп ранее жестко атаковал актера в своем обычном конфронтационном стиле. Причина: Клуни написал гостевую статью для "Нью-Йорк Таймс" в июле, призывая Джо Байдена отказаться от своей президентской кампании из-за возраста - что он в итоге и сделал.

"Теперь этот фальшивый киноактер Джордж Клуни, который никогда не мог снять даже средненький фильм, лезет в политику", - написал Трамп на своей платформе Truth Social в ответ. Клуни "переметнулся к грязному Джо, как и крысы, которые они оба есть. Что знает Клуни обо всем этом? Клуни должен бросить политику и вернуться на телевидение. Кино никогда не было его сильной стороной!"

Предложение Клуни Трампу

Когда Джимми Киммел спросил Клуни о вспышке гнева Трампа и возможном уходе из политики, актер ответил беззаботно: "Я отступлюсь, если он тоже сделает это. Это компромисс, на который я готов пойти". Зал взорвался аплодисментами.

На данный момент уход Трампа из политики остается лишь мечтой Клуни. Несмотря на яростную риторику Трампа и его плохое выступление на теледебатах, последние опросы в США показывают напряженную гонку с небольшим преимуществом Харрис.

Выборы президента США 2024 года быстро приближаются, осталось меньше двух месяцев. В свете этого Джордж Клуни предложил компромисс бывшему президенту Дональду Трампу, заявив, что он отступится, если Трамп решит уйти из политики.

Это предложение последовало после того, как Трамп публично жестко критиковал Клуни за призыв к Джо Байдену отказаться от президентской кампании 2024 года из-за возраста.

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