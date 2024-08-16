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Федеральные земли ГерманииНовостиСаарские мосты

Клозе предупреждает, но оптимистичен: клубы должны выиграть кубок

В прошлом сезоне несколько фаворитов Кубка, в том числе гранды ФК Байерн, потерпели неудачу в Саарбрюккене. Нюрнберг и тренер Клозе должны быть предупреждены. Тем не менее, бывший профессионал сделаетclearное заявление.

 and  Anne Legman
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Бывший тренер сборной Германии Клозе оправдает статус фаворита в Саарбрюккене.
Бывший тренер сборной Германии Клозе оправдает статус фаворита в Саарбрюккене.

- Клозе предупреждает, но оптимистичен: клубы должны выиграть кубок

Мирослав Клозе все еще помнит напряженный момент в Кубке Германии в 2007 году, когда его команда FC Bayern едва не вылетела в первом раунде против Wacker Burghausen. Гол Клозе отправил матч в дополнительное время, но аутсайдер был близок к сенсации в серии пенальти. Вратарь Оливер Кан спас фаворитов двумя сейвами. "Вы прошли и в итоге стали doublé-чемпионами", - подытожил Клозе сегодня. "Это был матч, который показал: все начинается с первого раунда, и нужно быть готовым с самого начала".

Клозе пытается привить своим игрокам 1. FC Nürnberg этот настрой, когда они едут в 1. FC Saarbrücken на свой матч Кубка на воскресенье (13:00 CET/Sky). "Мы предупреждены", - сказал Клозе. Франконцы даже не нужно оглядываться на 2007 год, чтобы почувствовать опасность. В прошлом сезоне команда-сенсация из Саарланда выбила FC Bayern, Eintracht Frankfurt и Borussia Mönchengladbach, но была остановлена в полуфинале.

Клозе хочет, чтобы его команда играла как фавориты

Клозе считает, что матч решится в жесткой борьбе. "Такие матчи никогда не решаются тактикой", - сказал он. Все будет зависеть "от много менталитета, настроя, возможно, стандарта - так и решаются матчи Кубка и кубковые игры".

Приход Клозе в Valznerweiher вызвал большой энтузиазм перед сезоном, и мировой рекордсмен по голам в чемпионатах мира ожидался, чтобы поднять FCN на новый уровень. Поражение 2:3 от Karlsruhe в первом матче Второй Бундеслиги было быстро забыто благодаря победному comeback 3:1 против Schalke 04.

Клозе хочет построить на этой второй половине матча. Saarbrücken может стать сложным испытанием, но Клозе подчеркивает, "Мы знаем, что мы команда Второй Бундеслиги, и мы хотим играть как таковые".

Любовь 1. FC Nürnberg к Кубку Германии очевидна, так как они достигли четвертьфинала в сезоне 2022/23, проиграв VfB Stuttgart (0:1), и 1/16 финала в прошлом сезоне, проиграв Kaiserslautern (0:2).

В КубкеChristian Mathenia будет в воротах вместо Jana Reichert, который дал согласие на то, чтобы Mathenia играл все матчи Кубка. "Он этого заслуживает", - сказал Клозе о 32-летнем. "Он Sets an absolute example here with us".

Полузащитник Jens Castrop выбыл из-за инфекции, и статус правого защитника Jannik Hofmann неясен из-за мышечных проблем. Однако Danilo Soares и Caspar Jander, которые ранее были травмированы, вернулись к тренировкам команды и имеют хорошие шансы сыграть в Saarbrücken.

Клозе вспоминает впечатляющую серию Saarbrücken в прошлом сезоне, когда они выбили три команды высшего дивизиона, прежде чем были остановлены в полуфинале. Тем не менее, он остается уверенным, заявляя, "Мы знаем, что мы команда Второй Бундеслиги, и мы хотим показать это, выступая хорошо на Саарских мостах".

Путешествие 1. FC Nürnberg в Кубке продолжается на Саарских мостах. В предыдущих сезонах они достигли четвертьфинала и 1/16 финала, демонстрируя свою любовь к турниру.

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