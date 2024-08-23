Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Клозе готов поставить на начинающего игрока, Юствана, из Нюрнберга.

На 'Клубе' в Дармштадте с недавних пор полагаются на новичка. Юлиан Юстован, по прогнозам, дебютирует и выполнит свои обязанности, заменив дисквалифицированного Яндера молодым игроком.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Клозе готов поставить на начинающего игрока, Юствана, из Нюрнберга.

Наставник Мирослав Клозе переключается на свежего новичка Юлиана Юствана в 1. FC Нюрнберг. Опорный полузащитник готов выйти в стартовом составе всего несколько дней после перехода из клуба Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм. Этот переход произойдет в гостевом матче против SV Darmstadt 98, запланированном на воскресенье (13:30).

"Я бы хотел побеседовать с ним, чтобы понять его настроение. Его мнение имеет значение", - сказал Клозе за два дня до матча, добавив, "В данный момент он - тот, кто должен начать".

Возвращение Юствана

Это дебют Юствана в составе FCN имеет большое значение для 26-летнего игрока. Во второй половине прошлого сезона он выступал на правах аренды за клуб Бундеслиги Дармштадт, который потерпел поражение в борьбе за место в лиге. Возвращение на знакомую территорию, как ожидается, придаст дополнительный импульс мотивации, как видит Клозе, "Влияние будет зависеть от Юлиана".

Клозе останется без Каспара Яндера в середине поля, который получил красную карточку в первой победной игре против Шальке (3:1). Яндера заменит многообещающий молодой игрок. "Несколько игроков продемонстрировали впечатляющие выступления на тренировках, но безусловно, лидером является Рафаэль Любах. Он является сильным претендентом на место в стартовом составе", - сказал Клозе о 19-летнем игроке.

Клозе не намерен судить о Дармштадте по их разочаровывающему старту сезона, в котором они потерпели два поражения. "Это рискованный подход. Дюссельдорф и Падерборн не были легкими соперниками в первых матчах. Они будут мотивированы вернуться в домашней игре".

Встреча 1. FC Нюрнберг против SV Darmstadt 98 возвращает Юлиана Юствана на знакомую территорию, так как он выступал на правах аренды за Дармштадт во второй половине прошлого сезона. В свете дисквалификации Каспара Яндера, суду предстоит решить, кто заменит полузащитника, получившего красную карточку в победе над Шальке.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.
Федеральные земли Германии

Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.

В субботу, тренер Манchéя Хильдманн испытывает отличные чувства. Во многом, как он пытался проигнорировать их во время памятного Кубка во вторник.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Нация, наряду с финансированием заболеваний животных, спонсирует процедуру вакцинации.
Федеральные земли Германии

Правительственный орган: Распределение средств на программу вакцинации от болезни голубого языка

За последние несколько месяцев болезнь синее язык была широко распространена среди населения крупного рогатого скота, овец и коз в Германии, в том числе в Тюрингии. Фермерам помогают покрыть расходы на вакцинацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе
Федеральные земли Германии

Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе

После двух поражений в лиге Дауменштадт стремится одержать первую победу против Нуспек с наставником Мирославом Клозе. К сожалению, два летних новичка недоступны для главного тренера Дауменштадта, Либеркнехта.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Во вторник вечером в течение примерно 25 минут была закрыта основная станция из-за Intervention of...
Панорама

Потенциальный семейный спор, послуживший потенциальным поводом для стрельбы на Центральном вокзале

В отдельном случае в Мюнхенском главном вокзале прозвучали intenciónные выстрелы. Предварительное расследование подозревает связь с Турцией.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Снимок спутника от четверга показывает горящий нефтяной склад
Политика

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой 15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Политика

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно