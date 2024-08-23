- Клозе готов поставить на начинающего игрока, Юствана, из Нюрнберга.

Наставник Мирослав Клозе переключается на свежего новичка Юлиана Юствана в 1. FC Нюрнберг. Опорный полузащитник готов выйти в стартовом составе всего несколько дней после перехода из клуба Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм. Этот переход произойдет в гостевом матче против SV Darmstadt 98, запланированном на воскресенье (13:30).

"Я бы хотел побеседовать с ним, чтобы понять его настроение. Его мнение имеет значение", - сказал Клозе за два дня до матча, добавив, "В данный момент он - тот, кто должен начать".

Возвращение Юствана

Это дебют Юствана в составе FCN имеет большое значение для 26-летнего игрока. Во второй половине прошлого сезона он выступал на правах аренды за клуб Бундеслиги Дармштадт, который потерпел поражение в борьбе за место в лиге. Возвращение на знакомую территорию, как ожидается, придаст дополнительный импульс мотивации, как видит Клозе, "Влияние будет зависеть от Юлиана".

Клозе останется без Каспара Яндера в середине поля, который получил красную карточку в первой победной игре против Шальке (3:1). Яндера заменит многообещающий молодой игрок. "Несколько игроков продемонстрировали впечатляющие выступления на тренировках, но безусловно, лидером является Рафаэль Любах. Он является сильным претендентом на место в стартовом составе", - сказал Клозе о 19-летнем игроке.

Клозе не намерен судить о Дармштадте по их разочаровывающему старту сезона, в котором они потерпели два поражения. "Это рискованный подход. Дюссельдорф и Падерборн не были легкими соперниками в первых матчах. Они будут мотивированы вернуться в домашней игре".

Встреча 1. FC Нюрнберг против SV Darmstadt 98 возвращает Юлиана Юствана на знакомую территорию, так как он выступал на правах аренды за Дармштадт во второй половине прошлого сезона. В свете дисквалификации Каспара Яндера, суду предстоит решить, кто заменит полузащитника, получившего красную карточку в победе над Шальке.

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