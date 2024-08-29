Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПариж

Клопп защищает своего близкого доверенного лица: "Наригинал должен быть общён"

Клопп, действующий Стар-Тренер, с друзьями следит за бадминтоном. К сожалению, победа ускользнула от них. Неизвестно, как участие Клоппа относится к Paralympic движение.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут

- Клопп защищает своего близкого доверенного лица: "Наригинал должен быть общён"

В роли талисмана удачи Юрген Клопп поначалу испытывал трудности. Долгое время его друг Войтек Цыц был в невыгодном положении на дебютном выступлении в бадминтоне на Паралимпиаде в Париже. "Придется посмотреть, сможет ли он появиться снова. Для меня этот день не задался. Может, он и был причиной", - сказал Цыц, который четырежды выигрывал золото в легкой атлетике за Германию на Паралимпиаде и теперь представляет Новую Зеландию.

Легенда футбольного тренерства Клопп воспринял шутливую критику с легкостью и продемонстрировал свои знаменитые навыки мотивации, несмотря на отсутствие в профессиональной жизни. "Поживем - увидим. Это было только начало Паралимпиады, не конец", - сказал 57-летний Клопп. "Удивительно быть здесь, я набрал семь очков от него. Нет, я сидел рядом с его женой Еленой, и мы оба прослезились". С гордостью, квалификация Цыца уже была успехом сама по себе.

Футбольная ампутация

44-летнему Цыцу пришлось ампутировать левую нижнюю ногу после столкновения в футбольном матче. Перед этим он подписал свой первый профессиональный контракт в 21 год. Цыц и Клопп познакомились во время реабилитации Цыца, а позже, родившийся в Польше Цыц играл в благотворительном матче за 1. FC Kaiserslautern против FSV Mainz 05, которым в то время руководил Клопп. "Мы не разговариваем каждый день. Но мы знаем друг друга уже 23 года", - сказал Клопп. "Странно, мы потеряли связь на какое-то время, пока не встретились случайно в 2015 году в порту Лиссабона. Войтек играл там в фрисби".

В Париже Клопп, явно расслабленный и загорелый, также использовал свое свободное время для продвижения инклюзивности. Он посетил церемонию открытия на Place de la Concorde, наблюдая за представлением. "Было великолепно, как концерт Тейлор Свифт - потрясающе. Для моего вкуса это было на полтора часа дольше. В конце я чувствовал, что спортсменам нужно пойти домой, отдохнуть перед соревнованиями", - сказал он.

История его друга тронула бывшего тренера "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуля". "Это самая невероятная история, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Ее нужно рассказать, и я уже рассказал ее более 500 раз", - сказал Клопп. "Что он добился, никто из тех, кого я знаю, не делал".

Плавание вокруг света с женой

Цыц стал немецким чемпионом в беге на 100 метров через шесть месяцев после ампутации. Два года спустя он выиграл золото в длинном прыжке и беге на 100 и 200 метров на Паралимпиаде 2004 года в Афинах. После получения четырех дополнительных паралимпийских медалей он ушел на пенсию и занялся проектом "Sailing4handicaps". Вместе со своей женой Еленой Брамбиллой он отправился на катамаране, который купил сам, установив на борту мастерскую по изготовлению протезов, чтобы помочь в развивающихся странах.

Во время пандемии COVID-19 пара решила переехать в Новую Зеландию. Цыц снова занялся бадминтоном и осуществил свою мечту выступить на Паралимпиаде за Новую Зеландию в этом виде спорта, став первым игроком из этой страны. "Мы вместе праздновали его квалификацию. Было много скептиков, которые считали, что то, что я пытаюсь сделать, невозможно", - сказал Цыц. "Но потом Юрген сказал: 'Смотри, Войтек, мы здесь. Я здесь из-за тебя - наслаждайся этим'".

"Нам нужны люди, подобные Юргену".

После церемонии открытия - в отличие от Олимпийских игр - на сцену не вышли крупные мировые звезды. Наличие Клоппа передавало сообщение. "Нам нужны люди, подобные Юргену, чтобы сосредоточиться на включении. Это великий день", - сказал Цыц с улыбкой, несмотря на неудачу, которую даже Юрген Клопп не смог предотвратить со скамейки запасных. Цыцу все еще было два шанса пройти после поражения 0:2 от фаворита золота Даниеля Бетхелла из Великобритании. Мог ли он снова обратиться за поддержкой к Клоппу?

Несмотря на сосредоточенность на парусном спорте, Войтек Цыц решил выступить на бадминтоне и побороться за Паралимпиаду в Париже, как и Клопп наблюдал за ним в других видах спорта ранее.Следующим шагом Войтек Цыц решил бросить вызов самому себе, чтобы продемонстрировать свои навыки в Париже.

Юрген Клопп наслаждался своим временем в Париже, не только поддерживая своего друга Войтека Цыца на дебюте на Паралимпиаде, но и продвигая инклюзивность во время своего досуга.В Париже Юрген Клопп не только поддерживал своего друга Войтека Цыца на дебюте на Паралимпиаде, но и продвигал инклюзивность во время своего досуга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем
Спорт

Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем

Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем Юрген Клопп, известный своей страстной поддержкой в важных матчах "Боруссии Дортмунд" или "Ливерпуля", волновался, наблюдая, как его друг Войтек Цыз выходит на корт для своего первого матча по Пара-бадминтону в Париже. Несмотря на его

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Возможная встреча Каррима Адейеми и Боруссии Дортмунд и Реал Мадрид может состояться уже на...
Спорт

Вот альтернативный вариант для данного текста:

Вот альтернативный вариант для данного текста: Сегодняшний Лига чемпионов опирается на передовую AI-технологию. Сегодня суперкомпьютер поможет в самом сложном жеребьёвке группового этапа в истории. Однако не только жеребьёвка претерпела изменения. Звучит и заставка по-новому. Несмотря на название "чемпионов", в современном Лиге чемпионов мало что напоминает о старых временах.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Уменьшает энтузиазм немецкой команды перед началом Паралимпийских игр.
Спорт

Уменьшает энтузиазм немецкой команды перед началом Паралимпийских игр.

Сборная по баскетболу на колясках сталкивается с трудностями в матче против потенциального чемпиона. В то же время немецкая пара в настольном теннисе гарантировала медаль.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно