- Клопп защищает своего близкого доверенного лица: "Наригинал должен быть общён"

В роли талисмана удачи Юрген Клопп поначалу испытывал трудности. Долгое время его друг Войтек Цыц был в невыгодном положении на дебютном выступлении в бадминтоне на Паралимпиаде в Париже. "Придется посмотреть, сможет ли он появиться снова. Для меня этот день не задался. Может, он и был причиной", - сказал Цыц, который четырежды выигрывал золото в легкой атлетике за Германию на Паралимпиаде и теперь представляет Новую Зеландию.

Легенда футбольного тренерства Клопп воспринял шутливую критику с легкостью и продемонстрировал свои знаменитые навыки мотивации, несмотря на отсутствие в профессиональной жизни. "Поживем - увидим. Это было только начало Паралимпиады, не конец", - сказал 57-летний Клопп. "Удивительно быть здесь, я набрал семь очков от него. Нет, я сидел рядом с его женой Еленой, и мы оба прослезились". С гордостью, квалификация Цыца уже была успехом сама по себе.

Футбольная ампутация

44-летнему Цыцу пришлось ампутировать левую нижнюю ногу после столкновения в футбольном матче. Перед этим он подписал свой первый профессиональный контракт в 21 год. Цыц и Клопп познакомились во время реабилитации Цыца, а позже, родившийся в Польше Цыц играл в благотворительном матче за 1. FC Kaiserslautern против FSV Mainz 05, которым в то время руководил Клопп. "Мы не разговариваем каждый день. Но мы знаем друг друга уже 23 года", - сказал Клопп. "Странно, мы потеряли связь на какое-то время, пока не встретились случайно в 2015 году в порту Лиссабона. Войтек играл там в фрисби".

В Париже Клопп, явно расслабленный и загорелый, также использовал свое свободное время для продвижения инклюзивности. Он посетил церемонию открытия на Place de la Concorde, наблюдая за представлением. "Было великолепно, как концерт Тейлор Свифт - потрясающе. Для моего вкуса это было на полтора часа дольше. В конце я чувствовал, что спортсменам нужно пойти домой, отдохнуть перед соревнованиями", - сказал он.

История его друга тронула бывшего тренера "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуля". "Это самая невероятная история, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Ее нужно рассказать, и я уже рассказал ее более 500 раз", - сказал Клопп. "Что он добился, никто из тех, кого я знаю, не делал".

Плавание вокруг света с женой

Цыц стал немецким чемпионом в беге на 100 метров через шесть месяцев после ампутации. Два года спустя он выиграл золото в длинном прыжке и беге на 100 и 200 метров на Паралимпиаде 2004 года в Афинах. После получения четырех дополнительных паралимпийских медалей он ушел на пенсию и занялся проектом "Sailing4handicaps". Вместе со своей женой Еленой Брамбиллой он отправился на катамаране, который купил сам, установив на борту мастерскую по изготовлению протезов, чтобы помочь в развивающихся странах.

Во время пандемии COVID-19 пара решила переехать в Новую Зеландию. Цыц снова занялся бадминтоном и осуществил свою мечту выступить на Паралимпиаде за Новую Зеландию в этом виде спорта, став первым игроком из этой страны. "Мы вместе праздновали его квалификацию. Было много скептиков, которые считали, что то, что я пытаюсь сделать, невозможно", - сказал Цыц. "Но потом Юрген сказал: 'Смотри, Войтек, мы здесь. Я здесь из-за тебя - наслаждайся этим'".

"Нам нужны люди, подобные Юргену".

После церемонии открытия - в отличие от Олимпийских игр - на сцену не вышли крупные мировые звезды. Наличие Клоппа передавало сообщение. "Нам нужны люди, подобные Юргену, чтобы сосредоточиться на включении. Это великий день", - сказал Цыц с улыбкой, несмотря на неудачу, которую даже Юрген Клопп не смог предотвратить со скамейки запасных. Цыцу все еще было два шанса пройти после поражения 0:2 от фаворита золота Даниеля Бетхелла из Великобритании. Мог ли он снова обратиться за поддержкой к Клоппу?

Несмотря на сосредоточенность на парусном спорте, Войтек Цыц решил выступить на бадминтоне и побороться за Паралимпиаду в Париже, как и Клопп наблюдал за ним в других видах спорта ранее.Следующим шагом Войтек Цыц решил бросить вызов самому себе, чтобы продемонстрировать свои навыки в Париже.

Юрген Клопп наслаждался своим временем в Париже, не только поддерживая своего друга Войтека Цыца на дебюте на Паралимпиаде, но и продвигая инклюзивность во время своего досуга.В Париже Юрген Клопп не только поддерживал своего друга Войтека Цыца на дебюте на Паралимпиаде, но и продвигал инклюзивность во время своего досуга.

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