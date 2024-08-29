Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости- Я не собираюсь.

Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем

Юрген Клопп, известный своей страстной поддержкой в важных матчах "Боруссии Дортмунд" или "Ливерпуля", волновался, наблюдая, как его друг Войтек Цыз выходит на корт для своего первого матча по Пара-бадминтону в Париже. Несмотря на его горячую поддержку, Цыз уступил мировому лидеру.

Клопп, страстный поклонник Цыза, 44-летнего спортсмена, теперь представляющего Новую Зеландию, был потрясен этим событием до слез. "Я был в полном смятении", - признался он. "Спорт - это победы, но иногда это больше, чем просто победы. Его история должна быть рассказана. Это вдохновляет, как ничего другого я не видел в футболе. Это исключительно, что-то, что только он мог сделать".

Цыз считает Клоппа своим "братом из другого теста", ценя его присутствие как символ поддержки паралимпийского спорта. Они познакомились более 20 лет назад, когда Цыз, профессиональный футболист, получил серьезную травму колена в своем прощальном матче за любительский клуб VfR Grünstadt. После серии неудачных операций ему ампутировали левую ногу выше колена.

Цыз встретил Клоппа во время своего восстановления и принял участие в благотворительном матче за 1. FC Kaiserslautern несколько месяцев спустя. Деньги пошли на его первую спортивную протез. Клопп, тогда тренер FSV Mainz 05, был в противоположной команде. Их связь укрепилась, и Клопп включил историю Цыза в качестве мотиватора для своей команды.

"Самые настоящие и свободные истории происходят в пара-спорте", - считает Клопп. "Я не был бы храбрым, чтобы сделать то, что он сделал". Шесть месяцев после ампутации Цыз выиграл чемпионат Германии по пара-атлетике в беге на 100 метров и в длину. Два года спустя он завоевал три медали на летних играх в Афинах. Он сохранил свою победную серию в Пекине и Лондоне, выиграв в общей сложности пять медалей перед уходом из пара-атлетики.

В 2015 году Цыз и его жена Елена отправились в кругосветное путешествие на яхте, взяв с собой мастерскую по изготовлению протезов, чтобы предоставлять протезы в развивающихся странах. Застряв в Новой Зеландии из-за пандемии COVID-19 после пяти лет, они решили остаться там.Теперь Цыз участвует в пара-бадминтоне за Новую Зеландию впервые.

Несмотря на поражение в первом матче, Цыз все еще надеется на продвижение в Париже. Клопп, хоть и не является талисманом удачи, безусловно, будет болеть за своего друга.

Клопп, все еще эмоционально потрясенный этим событием, сказал Цызу: "Я не позволю твоему поражению определить твой дух, Войтек. Ты преодолел гораздо более серьезные трудности". Вперед, Цыз планирует перенаправить свою стойкость в будущие матчи в Париже.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Клопп защищает своего близкого доверенного лица: "Наригинал должен быть общён"
Спорт

Клопп защищает своего близкого доверенного лица: "Наригинал должен быть общён"

Клопп, действующий Стар-Тренер, с друзьями следит за бадминтоном. К сожалению, победа ускользнула от них. Неизвестно, как участие Клоппа относится к Paralympic движение.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Возможная встреча Каррима Адейеми и Боруссии Дортмунд и Реал Мадрид может состояться уже на...
Спорт

Вот альтернативный вариант для данного текста:

Вот альтернативный вариант для данного текста: Сегодняшний Лига чемпионов опирается на передовую AI-технологию. Сегодня суперкомпьютер поможет в самом сложном жеребьёвке группового этапа в истории. Однако не только жеребьёвка претерпела изменения. Звучит и заставка по-новому. Несмотря на название "чемпионов", в современном Лиге чемпионов мало что напоминает о старых временах.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Уменьшает энтузиазм немецкой команды перед началом Паралимпийских игр.
Спорт

Уменьшает энтузиазм немецкой команды перед началом Паралимпийских игр.

Сборная по баскетболу на колясках сталкивается с трудностями в матче против потенциального чемпиона. В то же время немецкая пара в настольном теннисе гарантировала медаль.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно