Клопп с энтузиазмом участвует в Паралимпийских играх вместе со своим надежным товарищем

Юрген Клопп, известный своей страстной поддержкой в важных матчах "Боруссии Дортмунд" или "Ливерпуля", волновался, наблюдая, как его друг Войтек Цыз выходит на корт для своего первого матча по Пара-бадминтону в Париже. Несмотря на его горячую поддержку, Цыз уступил мировому лидеру.

Клопп, страстный поклонник Цыза, 44-летнего спортсмена, теперь представляющего Новую Зеландию, был потрясен этим событием до слез. "Я был в полном смятении", - признался он. "Спорт - это победы, но иногда это больше, чем просто победы. Его история должна быть рассказана. Это вдохновляет, как ничего другого я не видел в футболе. Это исключительно, что-то, что только он мог сделать".

Цыз считает Клоппа своим "братом из другого теста", ценя его присутствие как символ поддержки паралимпийского спорта. Они познакомились более 20 лет назад, когда Цыз, профессиональный футболист, получил серьезную травму колена в своем прощальном матче за любительский клуб VfR Grünstadt. После серии неудачных операций ему ампутировали левую ногу выше колена.

Цыз встретил Клоппа во время своего восстановления и принял участие в благотворительном матче за 1. FC Kaiserslautern несколько месяцев спустя. Деньги пошли на его первую спортивную протез. Клопп, тогда тренер FSV Mainz 05, был в противоположной команде. Их связь укрепилась, и Клопп включил историю Цыза в качестве мотиватора для своей команды.

"Самые настоящие и свободные истории происходят в пара-спорте", - считает Клопп. "Я не был бы храбрым, чтобы сделать то, что он сделал". Шесть месяцев после ампутации Цыз выиграл чемпионат Германии по пара-атлетике в беге на 100 метров и в длину. Два года спустя он завоевал три медали на летних играх в Афинах. Он сохранил свою победную серию в Пекине и Лондоне, выиграв в общей сложности пять медалей перед уходом из пара-атлетики.

В 2015 году Цыз и его жена Елена отправились в кругосветное путешествие на яхте, взяв с собой мастерскую по изготовлению протезов, чтобы предоставлять протезы в развивающихся странах. Застряв в Новой Зеландии из-за пандемии COVID-19 после пяти лет, они решили остаться там.Теперь Цыз участвует в пара-бадминтоне за Новую Зеландию впервые.

Несмотря на поражение в первом матче, Цыз все еще надеется на продвижение в Париже. Клопп, хоть и не является талисманом удачи, безусловно, будет болеть за своего друга.

Клопп, все еще эмоционально потрясенный этим событием, сказал Цызу: "Я не позволю твоему поражению определить твой дух, Войтек. Ты преодолел гораздо более серьезные трудности". Вперед, Цыз планирует перенаправить свою стойкость в будущие матчи в Париже.

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