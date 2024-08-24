- Клопель и фон дер Гробен с чувственностью попрощались и установили новый рекорд

Ключевые моменты отметили уход пары новостей RTL Питера Клёпеля (65) и Ульрике фон дер Гробен (67), которые в течение 32 лет делили вечерние новости "RTL Aktuell". Однако само шоу, начавшееся в 6:45 вечера, как обычно, стало лишь разогревом.

RTL, частная телевизионная станция из Кёльна, освободила значительную часть своего основного эфирного времени - примерно полчаса - для того, чтобы почтить их уход. Журналистка и медиа-эксперт RTL Фрауке Людовиг, возможно, задалась вопросом, который волновал всех: была ли романтическая связь между дуэтом за кадром? Оба опровергли это, заявив, что их связь была сосредоточена исключительно на их общей страсти к работе.

Первая новостная трансляция привлекла внимание 2,74 миллиона зрителей на линейном телевидении, что составило 18,9% доли рынка с 6:45 вечера. Следующая специальная трансляция "RTЛ Aktuell Spezial: Прощание" привлекла среднюю аудиторию 2,56 миллиона зрителей (16,0% доли рынка), начавшись в 7:05 вечера.

Гюнтер Яух тепло поздравил "ты"

Поток поздравлений и похвал поступил от коллег, политиков, знаменитостей и других влиятельных фигур. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) был среди поздравительных сообщений. Другой известный член семьи RTL, Гюнтер Яух, с его шоу "Кто хочет стать миллионером?", тепло поздравил дуэт "ты".

Дуэту также вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса. Они были признаны самой долгоживущей парой новостей после ухода на пенсию. Члены семьи и коллеги почтили их продолжительными аплодисментами, мелодичной фортепианной музыкой и серенадой.

Клёпель и фон дер Гробен, ставшие фигурой немецкого телевидения с 90-х годов, даже в эпоху, когда было разрешено курить на рабочем месте, оставили свой след. Архивные кадры фон дер Гробен показывают эпоху курения.

Клёпель стал эталоном новостного ведущего. RTL, будучи молодым частным вещателем, внедрял новые форматы. Неформальное ведение, доступные темы и новые элементы вещания. Клёпель, лауреат журналистских наград, также вел дебаты с кандидатами в канцлеры.

Лавина эмоций на прощании

Последняя трансляция была несомненно наполнена эмоциями. Клёпель спросил у фон дер Гробен: был ли это хороший или трудный день. Фон дер Гробен подытожила: "Я бы сказала, что они примерно равны. Сегодня для нас обоих лавина эмоций". Клёпель утешил: "Но мы справимся. Я знаю, что мы справимся".

Новостной дуэт простился со зрителями, адресуя свои последние слова им. Фон дер Гробен сказала: "Быть здесь для вас и информировать вас было честью, ответственностью и всегда удовольствием". Клёпель добавил: "Без вас этого не было бы. Поэтому мы прощаемся с благодарностью вам".

Их уход на пенсию был общеизвестен в течение нескольких месяцев. Будущими держателями "RTL Aktuell" станутRoberta Bieling и Christopher Wittich. Anna Fleischhauer (36) и Andreas von Thien (57) будут управлять спортом. RTL решило заполнить эти должности изнутри, а не нанимать внешних кандидатов.

После ухода с RTL Aktuell Ульрике фон дер Гробен, возможно, будет вспоминать общие воспоминания, которые она и Питер Клёпель создали за 32-летнюю карьеру новостных ведущих. Промышленность вещания, возможно, почтит Ульрике фон дер Гробен наградами или признанием за ее значительный вклад в немецкое телевидение.

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