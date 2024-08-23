Клопель и фон дер Гробен отрекаются от мирового рекорда

После более чем тридцати летPeter Kloeppel и Ulrike von der Groeben прощаются с экраном, завершая свою длительную карьеру в качестве со-ведущих главного новостного выпуска RTL, "RTL aktuell". С 4580 выпусков в активе они официально повесили микрофоны, положив конец своему 32-летнему партнерству. В своей прощальной речи von der Groeben выразила благодарность, сказав: "Быть здесь, информировать вас в хорошие и плохие дни, было честью, ответственностью и удовольствием". Kloeppel echoed her sentiments, добавив: "Мы благодарны вам". В качестве прощального подарка дуэт был признан за установление мирового рекорда - они остаются самой долгоживущей командой новостных ведущих, вещавших без перерыва в течение 32 лет и 139 дней.

По словам Kloeppel, решение провести больше времени в США с женой и дочерью стало причиной его ухода на пенсию. 65-летний ведущий поделился, что его визиты в США были расслабляющим перерывом, позволявшим ему быть просто "Петром из Германии", без телевизионной персоны.

RTL объявил, что начиная с лета 2024 года новостной выпуск будет продолжен двумя постоянными командами ведущих: Roberta Bieling и Andreas von Thien, и Christopher Wittich и Anna Fleischhauer. Эти команды будут чередоваться в ведении "RTL Aktuell" с понедельника по воскресенье. Кроме того, Maik Meuser, Charlotte Maihoff, Pinar Atalay, Anna Kraft, Monica Lierhaus и Birgit von Bentzel составят расширенную команду ведущих "RTL Aktuell".

Peter Kloeppel, человек, стоящий за знаменитым выпуском, начал свою журналистскую карьеру в Гёттингене, где изучал сельское хозяйство. Затем он учился в Henri-Nannen-Journalistenschule в Гамбурге, где и начал свою карьеру в RTL plus в Люксембурге. Его стремительный рост привел его от должности руководителя студии до корреспондента США в RTL plus, а в 1992 году он стал главным ведущим "RTL aktuell". Кроме того, Kloeppel занимал пост главного редактора RTL с 2004 по 2014 год.

Карьера Kloeppel была отмечена многочисленными наградами, в том числе Бambi, Баварской телевизионной премией, Немецкой телевизионной премией и Adolf-Grimme-Preis. Его освещение терактов 11 сентября в Нью-Йорке получило широкое признание. Наконец, с 2001 года Kloeppel посвящает себя воспитанию будущих журналистских талантов в качестве директора Школы журналистики RTL для телевидения и мультимедиа.

Новость о уходе Peter Kloeppel из "RTL aktuell" действительно стала потерей для индустрии развлечений, так как его харизма и профессионализм были неотъемлемой частью для зрителей. Приходящие команды Roberta Bieling и Andreas von Thien, а также Christopher Wittich и Anna Fleischhauer, несомненно, привнесут свой уникальный стиль в развлекательную часть главного новостного выпуска RTL.

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