- "Ключевые драматурги" - лауреат Театральной премии

Бременская Шванкхалле получает Федеральную драматическую премию, сопровождаемую премией в размере €200 000. Кроме того, Гессенское ландтеатр в Майнбурге, Театр Эрнста Барлаха в Гюстрове и Театр ФЕЛЬД для молодой аудитории в Берлине удостаиваются чести, каждая из которых получает €100 000 в качестве премии, как объявила министр культуры Клаудия Рот.

"Театр - это платформа для дискуссий и демократии", - заявила Рот в пресс-релизе. "Особенно небольшие и средние театры нуждаются в нашей поддержке. Они являются пионерами творчества, предоставляя пространство для новых взглядов, инновационных идей и свободного исследования. Они олицетворяют собой разнообразие, диалог с аудиторией, художественные инновации и художественное вовлечение в вопросы современного мира".

Федеральная драматическая премия вручается представителями комиссии Федерального правительства по культуре и СМИ. Награды будут вручены на грандиозной церемонии 2 октября в Берлинском фестивальной дворике.

Федеральная драматическая премия признает важность различных театров, таких как Бременская Шванкхалле, которые вносят свой уникальный вклад в искусство. Маленькие театры, подобные этим, часто служат инкубаторами для свежих идей и актуальных тем.

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