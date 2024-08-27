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Федеральные земли ГерманииНовостиКлеменс Майер

Клеменс Мейер ввел вводные средства в публикации Карла-Мей.

Как мальчиком, Клемensäус Майер был очарован приключенческими романами Карла Мая, значительная часть выделенных ему средств после воссоединения Германии пошла на их приобретение.

 and  Ann Bradley
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В своем детстве Клемс Меер почти исчерпал все свои сбережения на литературу Карла Мая.
В своем детстве Клемс Меер почти исчерпал все свои сбережения на литературу Карла Мая.

- Клеменс Мейер ввел вводные средства в публикации Карла-Мей.

Клеменс Майер (47), писатель, почти израсходовал все свои приветственные деньги на романы Карла Мая после падения Берлинской стены. Он вспоминал о своем путешествии из Лейпцига в Западный Берлин осенью 1989 года и покупке книг по 5 немецких марок каждая. К сожалению, они не продлились долго. "Качество было не на высоте", - прокомментировал Майер.

Восхищенный Лейпцигом, Майер был одним из граждан ГДР, которые теперь могли посещать Западную Германию после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Им были выданы 100 немецких марок в качестве приветственных денег. Майер признался, что потратил 90 марок на романы Карла Мая, "И газировку тоже надо было взять", - добавил он.

Последняя работа Майера, "Проекторы", вошла в длинный список претендентов на немецкую книжную премию. Сюжет разворачивается, среди прочего, на съемочной площадке немецких фильмов о Виннету из 60-х годов. "Доктор Май" также является повторяющимся персонажем в романе на 1000 страниц, который выйдет 28 августа.

Любовь Клеменса Майера к романам Карла Мая была так сильна, что он почти полностью потратил свои приветственные деньги на них после падения Берлинской стены. Его восхищение автором очевидно в его последней работе, "Проекторы", где часто упоминается персонаж "Доктор Май".

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