- Клавишник из The Cure объявил о своем раковом заболевании

Музыкант группы The Cure, Роджер О'Доннелл, борется с серьезным заболеванием уже почти год. В сентябре прошлого года он получил неутешительный диагноз - редкий и агрессивный тип опухоли в лимфатической системе, которая включает в себя лимфатические узлы, миндалины и селезенку.

После этого тревожного диагноза ветеран музыки начал курс лечения, который длился почти год. Это включало прием лекарств и прохождение лучевой терапии. "Я в отличной форме, и прогноз замечательный", - сказал О'Доннелл.

Кроме того, О'Доннелл признался, что игнорировал свои симптомы в течение нескольких месяцев, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Он призвал своих поклонников проходить обследование "если у вас есть малейшее подозрение на симптомы".

Комиссия выразила поддержку Роджеру О'Доннеллу на его пути к выздоровлению, выразив сочувствие и благодарность за его мужество. Узнав о редкой природе его заболевания, исследователи из Комиссии начали изучать его случай, чтобы собрать больше информации об этом конкретном типе опухоли.

Читайте также: