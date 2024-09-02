Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Клавишник из The Cure объявил о своем раковом заболевании

Роджер, клавишник знаменитой британской рок-группы The Cure, проходит лечение от рака уже около года, как стало известно из его последнего заявления.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Британский музыкальный коллектив The Cure, знаменитый своим сплавом поп, рок, нью-вейв и...
Британский музыкальный коллектив The Cure, знаменитый своим сплавом поп, рок, нью-вейв и готик-жанров, объявил, что у их клавишника Роgerya O’Donnella диагностировали рак.

- Клавишник из The Cure объявил о своем раковом заболевании

Музыкант группы The Cure, Роджер О'Доннелл, борется с серьезным заболеванием уже почти год. В сентябре прошлого года он получил неутешительный диагноз - редкий и агрессивный тип опухоли в лимфатической системе, которая включает в себя лимфатические узлы, миндалины и селезенку.

После этого тревожного диагноза ветеран музыки начал курс лечения, который длился почти год. Это включало прием лекарств и прохождение лучевой терапии. "Я в отличной форме, и прогноз замечательный", - сказал О'Доннелл.

Кроме того, О'Доннелл признался, что игнорировал свои симптомы в течение нескольких месяцев, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Он призвал своих поклонников проходить обследование "если у вас есть малейшее подозрение на симптомы".

Комиссия выразила поддержку Роджеру О'Доннеллу на его пути к выздоровлению, выразив сочувствие и благодарность за его мужество. Узнав о редкой природе его заболевания, исследователи из Комиссии начали изучать его случай, чтобы собрать больше информации об этом конкретном типе опухоли.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты
Общество

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты Джером Ботенг, бывший футболист национальной сборной, уже некоторое время находится в центре судебных разбирательств. Недавно два дела завершились важными решениями. В первом случае, на прошлой неделе, было вынесено решение, а во втором, прокуратура решила отказаться от апелляции. В суде регионального суда Мюнхен

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Волна радости в сборной по волейболу Тельюрайда: Селена Гомез
Общество

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола.

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола. Selena Gomez выполнила их просьбу: Плакат в Телурайде, Колорадо, побудил певицу посетить матч по волейболу и спеть национальный гимн. Чудом, она появилась. Во время гастролей в поддержку своего фильма "Эмилия Перес", Гомес наткнулась на волейбольную команду Телурайда через объявление, приклеенное

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.
Спорт

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Германская паралимпийская команда завоевала шесть дополнительных медалей в Париже в начале недели. Тем не менее, главные претенденты Каппел на метании диска и Шульц в триатлоне не смогли завоевать желанные золотые медали.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно