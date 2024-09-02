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Клавишник из The Cure объявил о своем раковом диагнозе

Игнорируя признаки тревоги, в отношении О'Доннелл.

 and  Viktoriya Miller
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Во время шоу 2022 года с The Cure волосы Роджера О'Дonnелла были заметно короче после его...
Во время шоу 2022 года с The Cure волосы Роджера О'Дonnелла были заметно короче после его радиотерапии.

Клавишник из The Cure объявил о своем раковом диагнозе

Роджер О’Доннелл, известный как клавишник группы The Cure, недавно признался, что борется с серьезным заболеванием - "очень редкой и агрессивной формой лимфомы". В откровенном посте в Instagram musician признался, что игнорировал симптомы своего заболевания в течение некоторого времени. После обращения за медицинской помощью ему сообщили о страшном диагнозе.

О’Доннелл провел последующие одиннадцать месяцев под присмотром ведущих специалистов, проходя лечение и даже консультируясь с командами, разрабатывающими лекарства. Его путь завершился лучевой терапией, и сейчас он гордо сообщает, что "чувствует себя хорошо" и прогноз "удивительный". Он шутливо описал рак как "смертный грех", пытающийся постучать в его дверь, но они решили проигнорировать это.

Сентябрь отмечает "Месяц осведомленности о раке крови", когда рак крови выходит на первый план и повышается осведомленность о заболевании и его лечении. О’Доннелл считает, что это подходящее время для диалога об этих заболеваниях. В 2019 году бывший барабанщик The Cure, Энди Андерсон, также скончался от рака в возрасте 68 лет.

Не игнорируйте симптомы

О’Доннелл призывает своих фанатов не игнорировать симптомы, как он это делал, так как раннее выявление рака значительно повышает шансы на выздоровление. Он поощряет своих подписчиков пройти обследование, если они подозревают даже малейшие признаки проблем со здоровьем.

Кроме того, он призывает свою аудиторию обращаться к тем, кто страдает от заболевания или страданий, так как каждая слова поддержки имеет значение. Он выражает благодарность своим врачам, которых он ласково называет "настоящими рок-звездами", а также персоналу больницы, семье и друзьям. Он отводит особое место в своем сердце своей партнерше Мими, признавая трудности, с которыми сталкивается тот, кто находится с другой стороны.

Музыка всегда была источником утешения для О’Доннелла на протяжении всего его пути, давая утешение в самые трудные времена. Несмотря на свое заболевание, он продолжает находить вдохновение в мелодиях, создавая новый альбом, отражающий его стойкость и силу.

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