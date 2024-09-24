Китайское поколение Z принимает "фальшивый рынок", поскольку финансовое процветание ослабевает.

Изначально зарабатывая на жизнь как модель для печати, Цзян в течение двух лет, предшествовавших началу работы, зарабатывала около 30 000 юаней ($4230) в месяц. Однако с сокращением нового бизнеса в ее компании, начавшимся в прошлом году, ее зарплата постепенно снижалась, достигнув значительного снижения в феврале, что оставило ее зарабатывать всего половину своей первоначальной зарплаты.

Она поделилась своим удивлением с CNN, заявив, что сразу же скорректировала свои расходы в соответствии со своим уменьшившимся доходом. Это означало прощание с любимыми люксовыми брендами, такими как Луи Виттон, Шанель и Прада.

Экономический спад привел к трехкратному увеличению поисков в социальных сетях доступных альтернатив роскошным товарам, как отметил Лауэл Гу, директор в Шанхае в компании Mintel, занимающейся маркетинговыми исследованиями.

Теперь Цзян и ее друзья в основном тратят свои ограниченные средства на "пинти" продукты, которые являются высококачественными репликами люксовых товаров. Некоторые из этих реплик практически идентичны оригинальным товарам, в то время как другие предлагают дополнительные цвета или текстуры, отражающие вдохновение от оригинального дизайна. Популярность этих доступных альтернатив резко возросла, поскольку доверие потребителей в Китае достигло самого низкого уровня, согласно отчетам аналитиков.

Десять лет назад китайские потребители были активными покупателями люксовых товаров от международных брендов. Однако нынешняя тенденция к более доступным альтернативам стала новой нормой, согласно наблюдателям.

Реплики могут быть значительно дешевле оригинальных версий. Например, пара йога-пантов Lululemon Align стоит 750 юаней ($106) на официальном китайском сайте. Однако поиск на популярных торговых платформах, таких как Tmall, дает множество альтернатив, часто использующих "Лулу" в своих названиях магазинов и предлагающих похожие легинсы по гораздо более низким ценам, начиная от около $5.

Любовь к репликам не ограничивается установленными брендами, такими как Луи Виттон. LVMH, люксовый гигант, владеющий Луи Виттоном, увидел снижение продаж на 10% в своем азиатском регионе (за исключением Японии) в первой половине года по сравнению с 2023 годом. Этот регион в основном доминируется китайским рынком.

Тенденция к репликам также влияет на общий уровень потребления и розничные продажи, как показывает рост продаж на 2,1% в прошлом месяце, который не дотягивает до прогнозируемого экономистами роста на 2,5%. Кроме того, неспособность Пекина стимулировать сильное и устойчивое потребление домашних хозяйств в условиях продолжающегося кризиса в недвижимости имеет глобальные последствия.

Осторожные потребители

Восстановление доверия потребителей в Китае все еще медленно более чем через полтора года после открытия границ после пандемии COVID-19, согласно экономистам из инвестиционного банка Nomura в исследовании от 4 сентября.

Его индекс доверия потребителей упал до 86,0 в июле с 86,2 в июне, лишь немного превысив исторический минимум 85,5, достигнутый в ноябре 2022 года, когда страна все еще боролась с пандемией. Индекс измеряет доверие потребителей по шкале от 0 до 200, где 100 представляет нейтральную позицию.

Потребители неохотно тратят из-за смеси падающих цен на акции, оттока капитала и умеренного роста зарплат, как заявили экономисты. Однако сохранение своей зарплаты в эти трудные времена теперь считается победой, согласно интервью с потребителями по всей стране.

Учительница начальной школы Синьсин из Чунцина поделилась своей историей с CNN. После значительного сокращения зарплаты более чем на 20% в этом году, которое она связывает с финансовыми проблемами в своем районе, она перешла на бюджетные альтернативы для своего любимого сыворотки для ухода за кожей Estée Lauder Advanced Night Repair. Она нашла бюджетную альтернативу с аналогичными ключевыми ингредиентами по гораздо более низкой цене около 100 юаней (около $14) за 20 миллилитров (половину унции), в отличие от цены Estée Lauder 720 юаней ($100) за 30 миллилитров (унция).

"Почему я выбираю дупы? Из-за сокращения зарплаты!" - шутливо заметила она.

Обе, Цзян и Синьсин, благодарны за то, что у них есть работа. В августе в Китае было сообщено, что уровень безработицы среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет, за исключением учащихся, составил 18,8%, что является самым высоким уровнем с момента возобновления этого показателя в январе. Китай временно прекратил публиковать этот показатель после того, как он достиг последовательных рекордных максимумов прошлым летом.

Острый спад

Многие экономисты считают, что корень экономических проблем Китая кроется в его аiling сектор недвижимости, который когда-то был ответственен за до 30% экономической активности. Этот сектор начал терять импульс в 2019 году и погрузился в глубокий кризис примерно через два года после того, как правительство начало кампанию против заимствований застройщиков.

В результате кризиса наблюдалось резкое падение цен на недвижимость и потеря доверия потребителей. Индивидуалы и корпорации продают активы, сокращают расходы и инвестиции в попытке защитить свое богатство.

Цены на существующие дома упали почти на 30% с 2021 года, согласно Nomura, ссылаясь на исследования Beike, платформы, отслеживающей транзакции с недвижимостью в выборке из 25 крупных городов.

"В отличие от значительного роста благосостояния в США после COVID-19, китайские домашние хозяйства потеряли примерно 18 триллионов долларов из-за спада на рынке недвижимости", - написали экономисты Barclays в своем исследовании от 12 сентября.

В этом отношении это похоже на то, что каждая семья из трех человек в Китае теряет примерно 60 000 долларов США, что почти в пять раз больше, чем ВВП на душу населения в Китае.

Николь Хал, 33-летняя фрилансер-бизнесмен из Гуанчжоу, поделилась с CNN своей осторожностью в отношении экономики Китая, что побудило ее сократить расходы. Хотя она ожидает заработать не менее 4 миллионов юаней ($570 000) в этом году вместе со своим мужем, она внесла соответствующие корректировки.

Я больше не покупаю роскошные товары или дорогую косметику, а также одежду. Я перестала ходить в рестораны и теперь готовлю дома хотя бы четыре дня в неделю, - призналась она.

Эта тенденция к снижению потребления, которая привела к серии удручающих экономических показателей, заставила несколько финансовых институтов снизить свои прогнозы роста Китая ниже объявленного ранее в марте 5%-ного роста.

Чтобы компенсировать дефицит, вызванный рынком недвижимости, китайские власти в основном сосредоточились на стимулировании производства, в частности, в секторе электромобилей (ЭВ). Однако их стратегия наводнения международных рынков вызвала международное сопротивление, в частности, от производителей ЭВ в Европе.

По словам экономистов Goldman Sachs в отчете от 13 сентября, "В Китае низкий внутренний спрос в сочетании с сильным ростом производства привело к исключительно высоким уровням торгового профицита товаров". Они также отметили, что Китай может столкнуться с более высокими тарифами от иностранных торговых партнеров, если будет продолжать экспортировать свой профицит.

Решение Цзэнга перейти на доступные альтернативы роскошным товарам является реакцией на снижение новой деятельности в ее компании, что привело к значительному сокращению ее зарплаты. Это изменение потребительского поведения также привело к увеличению поисков в социальных сетях доступных альтернатив, как отметила Лоуренс Гу.

В свете текущего экономического спада и медленного восстановления потребительской уверенности более осторожные потребители, подобные Николь Хал, сокращают свои расходы, например, избегают роскошных товаров и реже посещают рестораны, чтобы сэкономить деньги.

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