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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Китайские власти сосредоточены на европейских молочных продуктах.

 and  Lauren Adams
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Предприятия пищевой промышленности в ЕС могут принять к сведению недавнее заявление Китая.
Предприятия пищевой промышленности в ЕС могут принять к сведению недавнее заявление Китая.

Китайские власти сосредоточены на европейских молочных продуктах.

Китайские власти отвечают на новые тарифы ЕС на импортируемые электромобили из Китая, запустив расследование в отношении молочной продукции из ЕС, предназначенной для китайского рынка. Это может привести к более высоким тарифам на выбранные продукты ЕС.

Министерство коммерции Китая ранее выразило несогласие с решением Брюсселя, заявив: "Китай решительно осуждает это и крайне обеспокоен". Они призвали ЕС сотрудничать с Китаем разумным и прагматичным образом, чтобы предотвратить эскалацию торговых споров.

Евросоюз объявил новые тарифы на китайские электромобили во вторник, которые могут достичь 36,3% и вступят в силу к концу октября на начальном сроке в пять лет. Крупные автопроизводители, такие как BMW, VW и Tesla, которые производят в Китае, столкнутся с более низкими надбавками.

ЕС обвиняет Китай в предоставлении незаконных субсидий своим производителям, опасаясь, что это может отрицательно сказаться на европейских производителях, что может привести к закрытию заводов или сокращению рабочих мест. По словам источников в Комиссии, переговоры с Пекином по предотвращению тарифов все еще продолжаются, но пока не привели к какому-либо прогрессу.

Китай инициировал расследование в отношении свинины ЕС в июне после объявления ЕС об увеличении тарифов. Нависшие надбавки на определенные категории продуктов вызвали напряженность среди стран-членов ЕС. Испания, будучи крупнейшим экспортером свинины, скорее всего, больше всего пострадает от этих мер.

  1. В ответ на обвинения ЕС в незаконных субсидиях Европейская комиссия активно участвует в переговорах с китайскими властями, чтобы предотвратить введенные тарифы на молочную продукцию из ЕС.
  2. Европейская комиссия, которая находится в авангарде этих переговоров, надеется, что с китайскими властями будет достигнуто разумное решение, чтобы предотвратить любое отрицательное воздействие на европейских производителей молочной продукции.

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