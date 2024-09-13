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Китай взыскивает штраф в 62 миллиона долларов с PwC за их участие в дебакле Evergrande.

Китайские власти приостановили бизнес и наложили штраф в размере 4,41 миллиарда юаней (примерно 62 миллиона долларов) на аудиторское подразделение PwC в материковом Китае из-за своей аудиторской работы для испытывающей трудности китайской недвижимости и гиганта Evergrande Group.

 and  Mark Rodriguez
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Разделение недвижимости, связанное с Evergrande, расположенное в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай,...
Разделение недвижимости, связанное с Evergrande, расположенное в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай, запечатленное в октябре 2023 года.

Китай взыскивает штраф в 62 миллиона долларов с PwC за их участие в дебакле Evergrande.

Китайские регуляторы приостановили деятельность аудиторского подразделения PwC в материковом Китае на шесть месяцев и оштрафовали его на рекордную сумму в 4,41 миллиарда юаней ($62 миллиона) из-за аудита проблемного девелопера недвижимости Evergrande Real Estate Group.

В строгом осуждении адресованном к одной из "Большой четверки", китайский регулятор по ценным бумагам заявил в пятницу, что расследование показало, что PwC Zhong Tian LLP сыграло ключевую роль в сокрытии и даже одобрении обмана Evergrande во время аудита его годовой отчетности за 2019 и 2020 годы.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг заявила в заявлении, что PwC грубо нарушила основы закона и морали и подвергла риску интересы инвесторов.

Китайские власти уже некоторое время следят за ролью PwC в бухгалтерском учете Hengda Real Estate после обвинений Комиссии по регулированию ценных бумаг в двухлетней схеме мошенничества Evergrande на сумму 5 триллионов юаней ($78 миллиардов) до 2020 года.

Приостановление деятельности и штрафы являются самым суровым наказанием, когда-либо наложенным на компанию из "Большой четверки" в Китае, и совпадают с волной ухода клиентов и увольнений в PwC в последние месяцы.

Это решение может негативно повлиять на будущее PwC в Китае, который является второй по величине экономикой в мире. В 2022 году PwC Zhong Tian, основная китайская компания и главный внутренний филиал PwC, был крупнейшим аудитором страны, согласно последним доступным данным.

Сети PwC, глобальному альянсу членских единиц PwC, заявили, что они разочарованы работой PwC Zhong Tian по аудиту Hengda, которая не соответствовала их ожиданиям. Они добавили, что в рамках своей "ответственности и мер по исправлению" Даниэль Ли, старший партнер PwC в Китае, ушел в отставку, а Хемайон Хадсон, глобальный руководитель рисков и регулирования компании, вступил в должность.

Министерство финансов Китая приостановило деятельность PwC Zhong Tian на шесть месяцев и оштрафовало его на 1,16 миллиарда юаней ($16 миллионов) за ошибки в аудите в 2018 году, как указано в заявлении МФ.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг объявила в отдельном заявлении, что они конфисковали доход PwC Zhong Tian, связанный с делом Evergrande, в размере 277 миллионов юаней, и оштрафовали компанию на 297 миллионов юаней.

КРЦБ заявила, что PwC фактически прикрывала и даже одобряла финансовое мошенничество и выпуск ложных облигаций Evergrande. Они добавили, что PwC должна быть строго наказана в соответствии с законом.

В последние месяцы многие китайские клиенты, в основном государственные предприятия и финансовые институты, покинули PwC после начала расследования регуляторов в отношении компании.

По состоянию на март этого года у PwC было примерно 400 китайских клиентов, зарегистрированных на внутреннем рынке или на зарубежных рынках, таких как Гонконг или Нью-Йорк, в том числе технологические гиганты Alibaba и Tencent.

В соответствии с отчетами, более 50 китайских компаний, в том числе крупнейший клиент PwC на материковом Китае, Банк Китая, либо прекратили сотрудничество с PwC в качестве своего аудитора, либо отказались от планов по найму компании.

Это наказание против аудиторского подразделения PwC может потенциально повлиять на его долгосрочные бизнес-перспективы в Китае. Штраф и приостановка деятельности являются серьезным ударом по репутации PwC в китайском деловом сообществе.

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