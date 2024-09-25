Китай выносит потенциальные штрафы против владельца Calvin Klein из-за бойкота хлопчатника Синьцзяна.

Вчерашнее заявление от Министерства торговли последовало вскоре после того, как администрация Байдена предложила возможный запрет на продажу или приобретение умных автомобилей в США, использующих определенную китайскую или российскую технологию из-за национальных вопросов безопасности.

В заявлении ведомство указало, что нью-йоркская компания PVH (PVH) может нарушать обычные правила рыночных транзакций, отказываясь от хлопка, sourced из западного региона Китая Синьцзян. Существует возможность, что компания будет занесена в черный список, что сделает невозможным для нее вести бизнес в Китае.

В настоящее время в этом списке, впервые объявленном в 2019 году, перечислены пять американских компаний. В основном, это производители оборонной промышленности, и их включение в список означает, что они запрещены для торговли, импорта и инвестиций в Китай.

В заявлении, направленном CNN в среду, PVH заявило: "Мы строго соблюдаем все соответствующие законы и правила во всех странах и регионах, в которых мы работаем. Мы находимся в контакте с Китайским министерством торговли и будем соблюдать необходимые правила".

Согласно кодексу поведения поставщиков PVH, он запрещает прямое или косвенное получение из Синьцзяна. США ввели запрет на все товары, происходящие из этого региона, в июне 2022 года, после вступления в силу закона о принудительном труде, подписанного президентом Джо Байденом в предыдущем году.

В отчете о международной свободе религии 2018 года, подготовленном Государственным департаментом, отмечалось, что с 2017 года более 2 миллионов уйгуров и членов других мусульманских этнических групп были задержаны в "специально построенные или переоборудованные лагеря в Синьцзяне". Эти individuals были подвергнуты "принудительному исчезновению, пыткам, физическому насилию и длительному заключению без суда" из-за своих религиозных убеждений и этнической принадлежности.

Китай характеризует эти лагеря как "центры профессиональной подготовки", и в 2019 году заявил, что они были закрыты. Официально Китай продолжает отрицать все обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне.

Если PVH будет занесена в черный список, как и другие крупные международные модные бренды, она столкнется с серьезными последствиями, так как ее операции в значительной степени зависят от Китая. Calvin Klein также имеет физическое присутствие во всех основных провинциях Китая.

В годовом отчете за 2023 год PVH отметило: "Китай является важным драйвером роста, показывая более 20% роста в местной валюте за год".

"Мы остаемся привержены увеличению общей видимости бренда, особенно в Китае, где tanto Calvin Klein, как и Tommy Hilfiger, имеют относительно низкую долю рынка", - добавило PVH.

Западные компании по производству одежды испытывали давление в Китае из-за своей позиции по хлопку Синьцзяна и раньше. В марте 2021 года шведский конгломерат H&M был исключен из основных китайских онлайн-платформ и был заблокирован на нескольких значительных навигационных, обзорных и рейтинговых приложениях. Однако через примерно год давление ослабло, и их продукты были восстановлены в Интернете.

Джойс Цзян из CNN внесла вклад в этот отчет.

Если PVH будет занесена в черный список, она не сможет вести бизнес в Китае из-за потенциальных нарушений правил, связанных с получением хлопка из Синьцзяна. Несмотря на возможные последствия, Китай остается важным драйвером роста для PVH, как показано в их годовом отчете за 2023 год, где они отметили более 20% роста в местной валюте за год.

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