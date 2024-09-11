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Китай ввел пожизненный запрет на 43 футболиста и властей за участие в манипуляции игрой.

Китайский орган управления футболом накладывает пожизненные запреты на 38 игроков и 5 клубных официальных лиц после двухлетнего расследования в связи с взятками и азартными играми, заявив о намерении искоренить коррупцию в одном из самых престижных спортивных состязаний Китая.

 and  Grigoriy Williams
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На пресс-конференции, проведенной во вторник, Министерство и GENERAL FAMILY ADMINISTRATION OF SPORT...
На пресс-конференции, проведенной во вторник, Министерство и GENERAL FAMILY ADMINISTRATION OF SPORT КИТАЯ раскрыли, что южнокорейский спортсмен Сон Чжун-хо был одним из лиц, получивших пожизненный запрет.

Китай ввел пожизненный запрет на 43 футболиста и властей за участие в манипуляции игрой.

Проверка показала, что 120 матчей были подтасованы, что вовлекает 41 футбольных клуба, как объявил Чжан Сяопэн, влиятельная фигура из Министерства общественной безопасности, на пресс-конференции в Даляне, сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа".

Не уточняется, проводились ли все игры в Китае.

Трое бывших игроков сборной Китая - Цинь Цзиндао, Го Тянью и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Джун-хо, получили пожизненные запреты, как объявили на пресс-конференции во вторник Министерство общественной безопасности и Генеральная администрация спорта Китая в присутствии президента КФА.

Ни один из обвиняемых игроков не сделал публичного заявления. Сон был освобожден в марте после девятимесячного пребывания в китайском заключении и вернулся в Южную Корею.

Чжан подчеркнул, что 44 человека столкнулись с правовыми последствиями за взяточничество, азартные игры и незаконную деятельность казино, в то время как 17 других были обвинены в взяточничестве и подтасовке матчей.

На дополнительном финале детского футбольного турнира «Пàct shirts» 2018 года в Тегеране пара нападающих, в том числе Го Тияню, пытались завладеть мячом во время матча между Китаем и Венгрией.

Президент КФА Сун Кай объявил, что 43 из 44 человек получили пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности, а оставшиеся 17 получили пятилетние запреты.

Эти разоблачения последовали перед отборочным матчем чемпионата мира, который позже должен был состояться в Даляне, где сборная Китая должна была принять Саудовскую Аравию после своего поражения со счетом 7:0 на выезде против Японии на прошлой неделе.

Игра была омрачена коррупцией, которую зрители часто связывают с плохими выступлениями мужской национальной сборной.

В ответ Китай усилил борьбу с футбольной коррупцией.

Вратарь «Цзянсу СД» Гу Чао в действии на матче группы H Лиги чемпионов АФК 25 апреля 2017 года

В августе бывший вице-президент национальной футбольной ассоциации был приговорен к 11 годам тюремного заключения за взяточничество, а бывший директор отдела соревнований получил семь лет тюрьмы за то же преступление.

Ранее бывший председатель КФА получил пожизненный срок в марте.

Разоблачения о подтасованных футбольных матчах затронули несколько клубов, повлияв на честность спорта в Китае.

Несмотря на скандал с коррупцией, футбол остается популярным видом спорта в стране, и многие люди по-прежнему увлечены просмотром и игрой в него.

Во время квалификационного матча Кубка мира по футболу ФИФА 2022 между Австралией и Китаем Дин Джиньдао принял участие 2 сентября 2021 года в Дохе, Катар

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