Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиВнешняя торговля

Китай ведет переговоры с автомобильным сектором относительно импортных тарифов на топливо.

Китай издает еще одно предупреждение о торговле в споре об импорте автомобилей с ЕС и США

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Возможные тарифы могут служить местью ЕС и США за введенные пошлины на китайские электромобили.
Возможные тарифы могут служить местью ЕС и США за введенные пошлины на китайские электромобили.

- Китай ведет переговоры с автомобильным сектором относительно импортных тарифов на топливо.

Китай размышляет над введением более высоких пошлин на импорт автомобилей иностранных производителей, в частности, с большими бензиновыми двигателями. Министерство торговли провело встречу с экспертами отрасли, ассоциациями и представителями, чтобы собрать мнения и предложения по этому вопросу, как было объявлено в Пекине. Подробностей о участниках или результатах встречи не приводилось.

После недавней корректировки ЕС дополнительных тарифов на китайские электромобили, что вызвало недовольство Пекина, Китай рассматривает возможность принятия других мер. Европейская комиссия считает, что китайские субсидии на электромобили из Азии создают несправедливые рыночные условия в Европейском союзе.

Китайская торговая палата в Брюсселе уже в мае сигнализировала о возможном повышении тарифов на импортируемые автомобили в ответ на ожидаемые дополнительные тарифы. Тогда предлагалось, что пошлина на затронутые автомобили может составить 25 процентов.

Этот потенциальный шаг может отрицательно сказаться на европейских и американских производителях автомобилей, особенно в текущей ситуации. Немецкие автопроизводители особенно пострадают от любых импортных пошлин.

США уже ввели существенные тарифы на китайские электромобили. Пока не ясно, последует ли за этим ЕС. Комиссия должна принять решение до конца октября, учитывая мнения 27 государств-членов ЕС.

Китай резко критикует действия ЕС, называя их протекционистскими и вредными для интересов потребителей в Европе. Одновременно Китай проводит расследование по субсидиям в отношении некоторых импортируемых из ЕС товаров, в том числе спиртных напитков, свинины и некоторых молочных продуктов.

В свете ужесточения ЕС тарифов на китайские электромобили Китай рассматривает возможность ответных мер в виде более высоких пошлин на импортные товары, такие как автомобили. Такие торговые меры могут затронуть многих производителей автомобилей, в частности, из ЕС и США.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Повышение урожайности, даже в контексте пакетов увольнения, имеет преимущества, подобно переговорам...
Экономика

Перевод вопроса гендерного разрыва в оплате труда на другие слова:

Женщины-сотрудники, как правило, зарабатывают меньше своих мужчин-коллег и реже получают щедрые выходные пособия. Специалист предлагает советы по улучшению навыков ведения переговоров и важные элементы, которые женщины должны представлять во время переговоров.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Новый генеральный директор "Нессле" стремится повысить эффективность работы.
Экономика

Новый генеральный директор "Нессле" стремится повысить эффективность работы.

К удивлению, Nestlé завершил свою деятельность с немецким CEO Марком Шнайдером. У нового назначенного CEO есть конкретные директивы.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
После падения Берлинской стены Берлина, верфь "ВолкSwdestadt" была передана через различных...
Экономика

Стралсунд ведет верфь к финансовому краху

Стралсунд ведет верфь к финансовому краху После банкротства судостроительного концерна MV Werften, Fosen-Werft стала лучиком надежды для Стральзунда. К сожалению, компания не оправдала ожиданий города. В ответ местная администрация решила окончательно порвать отношения с Fosen-Werft. В буквальном смысле. В то время как правительство Германии и Нижняя Саксония планировали вложить миллиарды

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Старбакс планирует ездить на работу на личном самолете.
Экономика

Старбакс планирует ездить на работу на личном самолете.

Старбакс планирует ездить на работу на личном самолете. Штаб-квартира Starbucks расположена в Сиэтле, в 1600 километрах от места жительства нового CEO Брайана Никкола. Согласно соглашению, он должен присутствовать в офисе минимум три раза в неделю. Однако Никкол не планирует переезжать и разрабатывает альтернативный план. Как было объявлено в письме совета

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно