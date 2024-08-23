- Китай ведет переговоры с автомобильным сектором относительно импортных тарифов на топливо.

Китай размышляет над введением более высоких пошлин на импорт автомобилей иностранных производителей, в частности, с большими бензиновыми двигателями. Министерство торговли провело встречу с экспертами отрасли, ассоциациями и представителями, чтобы собрать мнения и предложения по этому вопросу, как было объявлено в Пекине. Подробностей о участниках или результатах встречи не приводилось.

После недавней корректировки ЕС дополнительных тарифов на китайские электромобили, что вызвало недовольство Пекина, Китай рассматривает возможность принятия других мер. Европейская комиссия считает, что китайские субсидии на электромобили из Азии создают несправедливые рыночные условия в Европейском союзе.

Китайская торговая палата в Брюсселе уже в мае сигнализировала о возможном повышении тарифов на импортируемые автомобили в ответ на ожидаемые дополнительные тарифы. Тогда предлагалось, что пошлина на затронутые автомобили может составить 25 процентов.

Этот потенциальный шаг может отрицательно сказаться на европейских и американских производителях автомобилей, особенно в текущей ситуации. Немецкие автопроизводители особенно пострадают от любых импортных пошлин.

США уже ввели существенные тарифы на китайские электромобили. Пока не ясно, последует ли за этим ЕС. Комиссия должна принять решение до конца октября, учитывая мнения 27 государств-членов ЕС.

Китай резко критикует действия ЕС, называя их протекционистскими и вредными для интересов потребителей в Европе. Одновременно Китай проводит расследование по субсидиям в отношении некоторых импортируемых из ЕС товаров, в том числе спиртных напитков, свинины и некоторых молочных продуктов.

В свете ужесточения ЕС тарифов на китайские электромобили Китай рассматривает возможность ответных мер в виде более высоких пошлин на импортные товары, такие как автомобили. Такие торговые меры могут затронуть многих производителей автомобилей, в частности, из ЕС и США.

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