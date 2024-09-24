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Китай стремится усилить свой экономический рост - потенциальные преимущества для Германии

 and  Melissa Williams
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Пекин, среди прочего, стремится снизить процентные ставки по уже существующим ипотечным кредитам.
Пекин, среди прочего, стремится снизить процентные ставки по уже существующим ипотечным кредитам.

Китай стремится усилить свой экономический рост - потенциальные преимущества для Германии

Китайская экономическая ситуация сталкивается с вызовами уже некоторое время, что оказывает давление на её показатели. Центральный банк принял решение вмешаться, влив миллиарды в экономику в качестве помощи. Это решение вызвало положительную реакцию со стороны фондовых рынков по всему миру. Некоторые аналитики считают, что эти шаги также могут благоприятно сказаться на экспорте Германии.

Губернатор центрального банка Пан Гоншэнь объявил планы по снижению процентных ставок по действующим ипотечным кредитам в Пекине, а также по снижению первоначального взноса для второго ипотечного кредита с 25% до 15%. Кроме того, банкам будет разрешено держать меньше наличных, что приведет к вливанию примерно 125,5 миллиарда евро на рынок, тем самым увеличивая ликвидность.

Эти меры были встречены с одобрением. DAX начал свой путь в зеленой зоне, приближаясь к новому историческому максимуму. "Китай не только значительный рынок для продаж немецких автомобилей, но в целом экспорт Германии выигрывает от действий Пекина. Положительные новости укрепляют экономический оптимизм, особенно когда экономика Германии сейчас испытывает трудности, и перспективы экспорта на Восток улучшаются", - заявил CMC.

Euro-Stoxx-50 демонстрирует сильный рост, благодаря сильным акциям в секторе сырьевых ресурсов. Так как Китай является крупнейшим рынком для сырьевых материалов, этот сектор значительно выигрывает. Фондовый рынок в Шанхае и индекс крупнейших компаний в Шанхае и Шэньчжэне выросли примерно на четыре процента после объявлений. Индекс Никкей в Токио также вырос на 0,6% до трехнедельного максимума после длинных выходных.

Аналитик Capital.com Кайл Родда прокомментировал: "Кажется, это очень смелые шаги со стороны властей. В целом, это очень оптимистичная ситуация для инвесторов". Однако эксперт по инвестициям OCBC Васу Менона заявил: "Для настоящей помощи экономике и эффективного преодоления кризиса в недвижимости, вероятно, потребуется больше, чем просто денежно-кредитная политика. В ближайшие кварталы могут быть приняты более смелые меры по смягчению".

Доверие к китайской экономике в настоящее время низкое, с низкой инфляцией, сдерживающей потребительские расходы. "Люди откладывают покупки, ожидая снижения цен. Это токсично для экономики, которая построила так много мощностей, ожидая обратного", - утверждают эксперты CMC.

Центральный банк отвечает tanto за денежно-кредитную, как и за фискальную политику в Китае. Его цель - поддерживать стабильный экономический рост во второй по величине экономике мира, как сообщает государственная "Жэньминь жибао". Центральный банк принимает меры по мере роста опасений, что Китай может не достичь своей целевой скорости роста около пяти процентов.

Текущий кризис в сфере недвижимости в стране оказывает давление на экономические показатели. На данный момент государственная программа по покупке пустых домов показала мало эффекта. Кризис в этом секторе, который ранее был основным драйвером роста, также играет роль в слабом потребительском расходовании в Китае.

Решение центрального банка снизить процентные ставки и снизить первоначальный взнос для второго ипотечного кредита рассматривается как выгодное tanto для китайской экономики, как и для других стран, таких как Германия, из-за потенциального роста экспорта.

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