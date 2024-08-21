Китай планирует провести расследование в отношении европейского импорта молочных продуктов по мере усиления торговых разногласий.

Китайское министерство торговли объявило в среду, что местные молочные корпорации подали заявку на расследование, указав на около 20 различных субсидий, которые могут способствовать молочному сектору ЕС. Эти стимулы включали финансирование сельскохозяйственной техники и дополнительный доход для молодых фермеров, а также экологические и административные субсидии.

В своем заявлении министерство сообщило, что предварительное рассмотрение фактов предоставило достаточно оснований для начала расследования по антисубсидированию. Они упомянули, что это расследование может занять до 18 месяцев.

ЕС признан ведущим экспортером молочной продукции в мире, а Китай является вторым по величине рынком для его обезжиренного молока и цельного молока в порошке, согласно данным Европейской комиссии. Великобритания и США занимают первое и второе места в отношении экспорта масла и сыра ЕС, а Китай и США занимают соответственно третье и восьмое места.

Это заявление последовало за подтверждением ЕС во вторник о введении дополнительных тарифов на большинство электромобилей, импортируемых из Китая.

Оба, Пекин и Брюссель, находятся в затяжной торговой дискуссии с сентября прошлого года, когда ЕС начал расследование в отношении якобы незаконной государственной помощи Китая производителям электромобилей. ЕС также изучает поддержку Китая производителям ветряных турбин.

С другой стороны, Китай начал расследование по антидемпинговым пошлинам в отношении коньяка и свинины из ЕС.

Олоф Гилл, представитель Европейской комиссии, заявил в заявлении в среду, что исполнительный орган ЕС будет внимательно следить за расследованием Пекина и вмешиваться при необходимости, чтобы гарантировать соблюдение правил Всемирной торговой организации.

"Комиссия будет решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС и общую сельскохозяйственную политику", - добавил он, имея в виду сельскохозяйственную поддержку ЕС для фермеров.

Объявление китайского министерства торговли об антисубсидиарном расследовании в отношении молочных субсидий ЕС может потенциально повлиять на бизнес-операции молочных компаний ЕС в Китае. Олоф Гилл из Европейской комиссии заявил, что они будут внимательно следить за расследованием, чтобы гарантировать соблюдение правил Всемирной торговой организации и защищать интересы молочной промышленности ЕС.

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