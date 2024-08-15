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Китай объявил о контроле экспорта важных металлов

Промышленность использует антимоний в различных областях. Китай планирует ограничить экспорт полуметалла в ближайшее время. Причины этого вызывают вопросы.

 and  Vladimir Milov
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Министерство коммерции Китая планирует ограничить экспорт полуметалла антимонида.
Министерство коммерции Китая планирует ограничить экспорт полуметалла антимонида.

- Китай объявил о контроле экспорта важных металлов

Китай добавляет еще один металл, используемый в вооружении, в свой список ограниченных экспортных товаров. С 15 сентября экспорт антимона будет подлежать контролю, объявили Министерство торговли и таможни Китая. Причиной названы усиление национальной безопасности и выполнение международных обязательств, таких как нераспространение. Представитель Министерства торговли подчеркнул, что меры не направлены против какой-либо конкретной страны или региона, но не предоставил дальнейших подробностей.

Антимон - серебристо-белый металл, используемый в промышленности, часто комбинируемый с другими веществами. Он используется в производстве автомобильных аккумуляторов и солнечных панелей, но также может использоваться в конструкции ядерного оружия и военной техники, такой как ночные видовые устройства.

Китай видит угрозу безопасности

В прошлом США добавляли антимон в список минералов, жизненно важных для экономической и национальной безопасности. Металл также используется в огнезащитных средствах. При комбинации с свинцом он может улучшить последнюю твердость.

Представитель Министерства торговли далее заявил, что Китай хочет гарантировать мир и стабильность в мире и регионе. Поэтому правительство выступает против любой страны или региона, использующей ограниченные товары, которые могут нанести ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития Китая. Более подробностей не предоставлено.

Китай является крупным производителем антимона. В текущих торговых спорах с Западом Пекин уже ограничил экспорт других ключевых сырьевых материалов, таких как графит и германий. Эти редкоземельные элементы, например, востребованы в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Решение Министерства торговли и таможни Китая об ограничении экспорта антимона совпадает с целями Комиссии по укреплению национальной безопасности и выполнению международных обязательств. учитывая позицию Китая против любой страны, использующей ограниченные товары, которые могут нанести ущерб его интересам, вероятно, Комиссия будет внимательно следить за экспортом антимона и других чувствительных сырьевых материалов.

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