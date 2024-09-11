- Китай, который может сдерживать: Палата ЕС призывает Пекин принять меры

Исследование указывает на то, что Китай теряет свою привлекательность для европейских компаний из-за неудовлетворенных реформ и растущих трудностей. Некоторые компании обнаруживают, что риски, связанные с инвестициями в Китай, начинают превосходить выгоды, согласно годовому отчету Европейской торговой палаты в Пекине. Эта тенденция может усилиться, если основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, не будут решены. "Необходимо принять немедленные меры, чтобы обратить эту тенденцию вспять", - призвал организация, насчитывающая более 1700 членов.

Список проблем обширен и серьезно повлиял на доверие компаний к Китаю: экономика не улучшается, вход на рынок остается сложным, а внутреннее потребление слабое. Кроме того, Коммунистическая партия часто вызывает тревогу у компаний из-за неясных законов в интересах национальной безопасности, что приводит к увеличению расходов на юридические консультации.

"Экономическое 'длительное заболевание' Китая"

В отчете отмечается, что предсказуемость, надежность и эффективность, которые привлекли иностранные компании в Китай, ослабевают, а бизнес-окружение становится все более политизированным. Теперь, по словам президента Палаты Йенса Эскелунда, состояние экономики Китая похоже на длительное заболевание. "Кажется, что экономика Китая страдает от длительного заболевания", - сказал он. После пандемии COVID-19 экономика не полностью восстановилась.

Прогноз мрачный: получение доходов в Китае становится все более сложной задачей, объяснил Эскелунд. Маржа за пределами страны может быть лучше и, возможно, улучшится в будущем. Эскелунд оценивает, что от одной трети до половины европейских компаний следят за тем, как развивается экономика, и могут пересмотреть свою стратегию в отношении Китая. Это та категория, которую Пекин должен убедить в том, что Китай остается выгодным местом для инвестиций.

Несмотря на проблемы, Палата не ожидает, что ее члены захотят отступить. Для автомобильной или химической промышленности Китай является незаменимым,according to Eskelund. Почти треть мировых контейнерных экспортов происходит из Китая. "Если вы не находитесь в Китае и продолжаете инвестировать здесь, вы больше не являетесь глобальной компанией", - сказал он. Однако около четверти членов пересматривают свою зависимость от Китая в цепочке поставок как урок из пандемии COVID-19 и геополитических tensions. Решением может стать частичное перенесение производства в Индию или Вьетнам.

Однако многие остаются скептическими. Опрос, опубликованный Европейской торговой палатой в мае, показал, что 44% из 512 членов имеют самый пессимистичный бизнес-оптимизм когда-либо. Эта тенденция может сохраниться без вмешательства со стороны Пекина, оценивает Эскелунд. Компании в автомобильной промышленности, а также в финансовых услугах и медицинских продуктах были особенно пессимистичны. Компании по производству косметики и фармацевтических продуктов были немного более оптимистичны.

Возможное ухудшение tensions с ЕС

Некоторые аналитики также были недовольны результатами редкой встречи высших руководителей Коммунистической партии, на которой обсуждалась долгосрочная экономическая политика Китая в Пекине. Третье пленарное заседание further продвигало инвестиции в сектор производства как ключевой драйвер роста экономики Китая, согласно Европейской торговой палате. Это может привести к увеличению производственной мощности в технологиях, где уже превышает спрос, что может привести к potential conflict с важными торговыми партнерами.

Например, солнечные панели, которые не нашли покупателей в Китае, затем затопили рынки в ЕС и США по низким ценам. В то время как Китай заявлял, что разрабатывает систему спроса на национальном уровне, Палата пожаловалась, что партия не указала, как стимулировать потребление для этой цели. Неосуществление значительных экономических реформ может привести к эскалации tensions между ЕС и Китаем, согласно позиции Палаты.

Европейская торговая палата призвала "Комиссию" принять немедленные меры, чтобы обратить тенденцию потери интереса бизнеса к инвестициям в Китай из-за неудовлетворенных реформ и растущих трудностей. Неосуществление значительных экономических реформ может потенциально привести к эскалации tensions между "Комиссией" и Китаем, согласно позиции Палаты.

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