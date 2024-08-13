- Кит Харрингтон: "Проклято устал" в финале "Игры престолов".

"Игра Престолов" звезда Кит Хэрингтон (37) может понять разочарование некоторых фанатов финалом фэнтези-сериала. "Я думаю, были некоторые интересные решения, которые не сработали", - сказал британец журналу для мужчин "GQ" о финале сериала 2019 года, который вызвал много критики. Но он также искал понимание: "Я думаю, если была ошибка в конце 'Игры Престолов', то мы все были так усталы. Мы не смогли бы продолжать дольше". Если он видит сейчас фотографии себя из финального сезона, он признает усталость. "У меня ничего не осталось для еще одного сезона".

Был альтернативный вариант?

Хэрингтон играл одну из главных ролей, образ Джона Сноу, в хитовом сериале. Успешный шоу закончился в 2019 году после восьми напряженных сезонов в финале, который многие фанаты критиковали как перегруженный и несостоятельный.

Хэрингтон сказал, что понимает, что некоторые могли почувствовать, что финал сериала был спешным - "и я могу с ними согласиться. Но я не уверен, был ли альтернативный вариант".

СМИ часто обсуждали критику, направленную на финал "Игры Престолов", и многие фанаты выразили разочарование заключительными сценами сериала. Хэрингтон, признавая критику, сказал: "Я не уверен, был ли альтернативный вариант".

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