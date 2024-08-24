- Кёльн победил с голом против Брауншвейга

Борьба за выживание во 2-й Бундеслиге: «Кёльн» одерживает первую победу над «Ениной Брауншвейг», которая оставляет клуб из Нижней Саксонии на дне таблицы. «Кельнеры» одержали свою первую победу над «львами» за почти 10 лет, обыграв их со счётом 5:0 (2:0) и поднявшись в верхнюю половину таблицы. В последних матчах они также прошли в следующий раунд кубка, обыграв SV Сандхаузен на прошлых выходных.

Между тем, команда «Брауншвейга», которая также потерпела своё 29-е поражение в Кёльне, занимает последнее место в таблице, обременённая тремя тяжёлыми поражениями. Их выступление в кубке также не было лучше, они проиграли «Эйфелту Франкфурт».

С предстоящим западным дерби против «Шальке 04» через неделю, голы в ворота «Кёльна» забили Тимо Хюберес (26-я минута), Деян Любичич (34-я/61-я), Тим Лемперле (58-я) и Лука Вальдшмидт (88-я) в присутствии 49 500 зрителей на стадионе «РейнЭнерджи».

Парафраз, но суть и содержание остаются прежними.

Первыми праздновать победу в борьбе за выживание во 2-й Бундеслиге могут только «Кёльн», их победа над «Ениной Брауншвейг» стала первой за почти 10 лет. С другой стороны, неудачи «Брауншвейга» продолжаются, их 29-е поражение в Кёльне оставляет клуб из Нижней Саксонии на дне таблицы.

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