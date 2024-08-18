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Кинотеатры в Брауншвейге еще не получили новых зрителей

После пятого недельного подготовительного периода Эйнтрахт вот-вот дебютирует в своем первом официальном матче против Брауншвейга. Эйнтрахт подписал контракт с молодым защитником.

 and  Carmen Simpson
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- Кинотеатры в Брауншвейге еще не получили новых зрителей

Eintracht Frankfurt Завершил Сделку по Приобретению Артура Тейте За Неделю До Начало Бундеслиги

До начала сезона Бундеслиги осталось меньше недели, и «Эйнтрахт» из Франкфурта завершил сделку по приобретению центрального защитника Артура Тейте. К сожалению, бельгийский участник Евро не сможет помочь гессенцам в их первом матче Кубка Германии против «Эйнтрахта» Брауншвейг в понедельник (20:45/ARD и Sky).

Тейте переходит в «Эйнтрахт» из французского клуба Стандард Лиеж. По данным немецкой команды, Тейте будет арендован до конца текущего сезона с опцией выкупа. Он должен заменить эквадорца Вильяна Пачо, который перешел в «Пари Сен-Жермен» примерно за 40 миллионов евро на прошлой неделе.

«В 24 года он уже тот, кто любит брать на себя лидерские роли», - сказал тренер Дино Топпмоеллер. «Он игрок, который существенно усилит нашу команду». Однако он не будет включен в состав на матч против Брауншвейга.

«Мы присматривались к Артуру Тейте уже давно. В прошлом сезоне финансово не было возможности совершить этот трансфер», - объяснил спортивный директор Маркус Кроше. Оценка рыночной стоимости левоногого игрока составляет около 20 миллионов евро. Он сыграл в 82 матчах за два сезона во Франции, забив 8 голов.

Матч против второго дивизиона аутсайдера Брауншвейга станет показателем того, насколько далеко продвинулись профессионалы «Эйнтрахта» перед их дебютом в Бундеслиге против «Боруссии» Дортмунд в следующую субботу. «У нас полный состав. Мы провели отличную предсезонную подготовку», - сказал Топпмоеллер. «Я чувствую сильную энергию в команде, ребята жаждут игры».

Саарбрюккен как предупреждение для Брауншвейга

В 2018 году бывший обладатель Кубка и финалист 2023 года потерпел поражение от 1. FC Saarbrücken в 1/16 финала. Топпмоеллер хочет избежать ненужных рисков против Брауншвейга и, как и в других клубах, планирует выпустить запасного вратаря. Кевин Трапп, новый капитан, поведет команду. Топпмоеллер назначил Траппа капитаном. «Траппо был важен для роста клуба», - сказал Топпмоеллер. Он лидер и лицо клуба.

Трапп надевает капитанскую повязку: «Для меня большая честь возглавлять «Эйнтрахт» Франкфурт и следовать по стопам Себастьяна Роде и Давида Абрахама, которые занимали эту должность образцово в течение многих лет», - сказал Трапп. Его заместителями являются Робин Кох и Марио Гётце. Национальный игрок Кох также будет служить связующим звеном с судьей. Новое правило «громкого» игрока требует, чтобы это был полевой игрок. Топпмоеллер не удержался от шутки о Гётце: «Маrio был бы идеальным кандидатом для этого», - он пошутил о бывшем победителе чемпионата мира, который часто получал желтые карточки за протесты.

Приобретение Артура Тейте из Стандарда Лиежа происходит под широким и обширным ['небом'], что указывает на широкое распространение спортивных новостей. Несмотря на своевременность его прибытия, Тейте не сможет сыграть в матче Кубка Германии «Эйнтрахта» против «Эйнтрахта» Брауншвейг, транслируемом на ['небе'].

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