- Кинорежиссер одержал победу в конкурсе на производство фильмов.

Распространились слухи о возможной конкурентной борьбе за киностудию-гиганта Paramount, что вызвало волнение в индустрии, но, похоже, этого не произойдет. Миллиардер Дэвид Эллисон заключил сделку, как объявила Paramount в понедельник (по местному времени). Медиамагнат Эдгар Бронфман-младший отказался от своей конкурирующей предложения. Сделка с производственной компанией Эллисона, Skydance, ожидается к завершению в первой половине 2025 года.

Бронфман, как сообщается, предложил около 6 миллиардов долларов (5,372 миллиарда долларов по текущему курсу) за Paramount на прошлой неделе. Эллисон и его команда планируют вложить более 8 миллиардов долларов в приобретение.

Сначала может показаться, что захват контроля над Paramount будет простым, учитывая структуру ее акций. Более 75% голосующих акций принадлежат нынешнему владельцу Шари Редстоун. В теории, получение ее доли было бы достаточно. Однако потенциальные судебные иски от различных акционеров, владеющих бесголосными акциями, могли возникнуть, если бы они почувствовали несправедливость.

Чтобы избежать таких правовых сложностей, было достигнуто сложное соглашение: Редстоун получит 2,4 миллиарда долларов за свои акции. Одновременно Paramount и Skydance Media Эллисона объединятся.

Чтобы заполучить больше акций от бесголосных акционеров, Эллисон, его семья и сопровождающие инвесторы внесут еще 4,5 миллиарда долларов. Они также предоставят 1,5 миллиарда долларов для погашения долгов Paramount.

После завершения соглашения 41-летний Эллисон, скорее всего, займет пост CEO Paramount. Его отец, Ларри Эллисон, является миллиардером и пионером программного обеспечения Oracle. Бронфман является частью династии семьи Seagram и ранее занимал пост CEO Warner Music Group.

Официальное заявление Paramount

Успешное приобретение Paramount Дэвидом Эллисоном Skydance должно быть завершено в начале 2025 года, с возможным переходом Эллисона на пост CEO. Несмотря на слухи о конкурентной борьбе в Лос-Анджелесе, сделка, похоже, в основном уже заключена благодаря многомиллиардному предложению Эллисона.

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