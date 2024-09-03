- Киммич принимает свою определяющую роль: "Избегаю сольных выступлений"

Этот крошечный кусочек ткани на его левом плече, возможно, не кажется таким уж значительным, но с престижной черно-красно-золотой капитанской повязкой Йoshua Киммих берет на себя роль всей своей футбольной жизни. После первой тренировки национальной команды перед матчем Лиги наций против Венгрии в субботу (8:45 PM/ZDF) амбициозная звезда Баварии, как и ожидалось, говорит о чувствах гордости и чести и естественным образом упоминает "невероятное" влияние, которое назначение главным тренером Юлианом Нагельсманном имеет на него. Но это не звучит как обычная профессиональная фраза.

Киммих действительно так чувствует. "Когда ты ребенок, ты мечтаешь стать национальным игроком. Пишешь это в тетрадке друга. Но это кажется такой далекой и невероятной мечтой", - говорит он под пристальным вниманием платформы DFB. "Никто не мечтает стать капитаном", - добавляет он.

Предшественники как капитаны чемпионата мира

И теперь, в возрасте 30 лет, он стоит во главе национальной команды. Киммих присоединяется к славной плеяде предшественников. Его цель - держать в руках золотой Кубок мира как пятый немецкий капитан после Фрица Вальтера (1954), Франца Беккенбауэра (1974), Лотара Маттеуса (1990) и Филиппе Лама (2014) 19 июля 2026 года на стадионе "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс". "Кубок мира еще далеко, но он всегда у меня в голове", - говорит Киммих.

Родившийся в Ротвайле, Баден-Вюртемберг, Киммих впервые выведет команду DFB на поле против соперника по группе Евро Венгрии в Дюссельдорфе в качестве официального капитана. Для него это не ново, так как он уже выполнял эту роль в качестве временного капитана. Теперь он преемник Ильке Гюндогана.

Каким лидером хочет стать Киммих? В первую очередь успешным. "Особенно наше поколение уже ничего не теряет. Мы хотим каждый титул, каждую возможность. И мы хотим начать с Лиги наций", - решительно заявляет он.

"Стойки рухнули"

"У нас больше нет в команде тех, кто стал чемпионом мира". Кроме него, лишь немногие победители Кубка конфедераций. Он хочет вести команду в унисон с другими лидерами, такими как его заместители Антонио Рюдигер (31) и Кай Хавертц (25). "Капитан - не сольное выступление!" - говорит Киммих. Особенно после ухода Тони Крооса, Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и Гюндогана, "нам нужны многие, кто берет на себя ответственность. Стойки рухнули".

Для Нагельсмана капитан - "представитель команды". Один из самых важных связующих звеньев. Неподвижная точка - и на поле, и вне его. Киммих, с 91 международным матчем, является самым опытным игроком нынешней команды. Его назначение было ожидаемо и обосновано.

Он уже был одним из трех капитанов на Евро. Гюндоган и Мюллер больше нет. В результате Киммих стал "главным претендентом", как выразился Нагельсманн: "Йош - в том, как он работает как профессиональный футболист, пример для всей команды. Он всегда отдает всего себя. Он всегда хочет тренироваться - часто слишком много. Он никогда не устанет. Он всегда хочет выиграть. Он ведет своей ментальностью".

Чтобы подготовиться к матчу против Венгрии, Киммих мог лишь частично насладиться своей многофункциональной ролью на тренировке. Он завершил ее рано утром во вторник вместе со своими товарищами по "Баварии" Александаром Павловичем и почти полностью отдохнувшим Джамалом Мусиалой. Три оставшихся игрока "Баварии" в команде DFB сыграли в Бундеслиге против Фрайбурга в воскресенье вечером и получили менее интенсивную тренировку.

Играть правее, а не в середине: и что с того!

Капитанство будет продолжать толкать Киммиха вперед. Но он уже не так решителен, как раньше. Это заметно в его принятии решения Нагельсмана не выбирать его для заполнения большой бреши в его любимой позиции. В середине поля нужно найти преемников Тони Крооса и Ильке Гюндогана. Он не должен быть этим преемником.

Киммих остается на правой стороне в команде DFB. "Я вижу это как преимущество, что я могу играть обе позиции", - говорит он теперь более спокойно. "Это помогло мне добраться до того, где я сейчас". Как правому защитника, ему "также понравилось" на Евро 2020.

Для главного тренера Киммих далеко не периферийная фигура на правом фланге. Нагельсманн явно похвалил это: "Йош установил стандарт на Евро. Он имел лучшие показатели среди правого защитника. Он продолжит играть на этой позиции". И, возможно, увенчает свою карьеру в DFB в качестве капитана там. На Евро 2016 он пробился в стартовый состав как новичок; кстати, тоже как правый защитник. Киммих вырос до роли спикера многообещающего поколения 1995 года - и стал лицом разочаровывающих турниров в 2018 (ЧМ), 2021 (Евро) и 2022 (ЧМ).

После домашнего Евро, где он чувствовал, что они могли бы вернуть поклонников, несмотря на выход в четвертьфинал, он смотрит в будущее с "положительным чувством": "Все в команде хотят играть за Германию". Особенно он - с маленьким кусочком ткани на левом рукаве.

В разговоре о своих амбициях в качестве капитана национальной командыJoshua Kimmich вспоминает детские мечты стать игроком национальной сборной, отмечая, что быть капитаном он никогда не представлял. Несмотря на новизну роли, Киммих стремится повторить успех предыдущих капитанов Кубка мира, таких как Фритц Вальтер, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус и Филипп Лам.

В качестве лидера национальной команды Киммих признает важность коллективной ответственности, заявляя, что "капитан - не сольное выступление", и что несколько человек должны взять на себя роли лидеров из-за ухода нескольких опытных игроков, таких как Тони Кроос, Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган.

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