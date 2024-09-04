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Федеральные земли ГерманииНовостиВыбор DFB

Киммич демонстрирует необоснованную одержимость, преуспевая в качестве техника ногтей.

После ევромпирионад дома команда национальной сборной обновилась одним игроком. Этот новичок, Ангело Штиллер, быстро производит впечатление на тренировках. Проще говоря, Штиллер демонстрирует храбрость и выносливость.

 and  Lauren Adams
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Возникающий в национальной команде член, Ангело Штиллер из Штутгарта, вызывает волнение на...
Возникающий в национальной команде член, Ангело Штиллер из Штутгарта, вызывает волнение на тренировочных занятиях.

- Киммич демонстрирует необоснованную одержимость, преуспевая в качестве техника ногтей.

Ангело Стиллер продемонстрировал полную самоотдачу во время своей первой тренировочной сессии в составе национальной футбольной команды Германии. Это не удивило капитана команды Йошуа Киммиха, который ожидал не меньшего от 23-летнего Стиллера. Ведь Киммих уже знаком с Стиллером по совместной работе в FC Bayern Munich, где того ценили за храбрость на поле.

Когда Киммих говорит о Стиллере, что тот "имеет яйца", он имеет в виду его бесстрашие в игре. Даже будучи молодым игроком и членом юношеской команды в Баварии, Стиллер часто тренировался с профессионалами и даже сыграл несколько матчей. Даже тогда Стиллер был игроком, "которому нравится мяч, который любит футбол, технически подкованный и не боится", как вспоминает Киммих.

Нагельсманн: "Стиллер многое может предложить"

Теперь Стиллер официально присоединился к команде DFB после домашнего чемпионата Европы. Как сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн в Херцогенаурахе, "Стиллер многое может предложить", и пришло время ему показать, на что он способен среди лучших игроков страны.

Нагельсманн ищет преемников для Тони Крооса и Илкая Гюндогана в полузащите, и Стиллер может стать долгосрочным решением. Его сопровождает Aleksandar Pavlovic, всего 20 лет и уже регулярный игрок в профессиональной команде Bayern Munich. Оба игрока теперь новые надежды DFB.

Стиллер и Павлович - два мюнхенца в национальной команде

"Оба имеют схожий профиль. Оба технически сильные, оба обладают хорошим пасом", - сказал Киммих о Стиллере и Павловиче. И оба родом из Мюнхена. "Всегда здорово иметь в команде таких игроков, которые голодны и любят футбол", - сказал 29-летний Киммих. Стиллер и Павлович много общего.

Младший Павлович уже дебютировал на международном уровне, и Стиллер мог бы дебютировать в Лиге наций, либо в эту субботу (8:45 PM/ZDF) в Дюссельдорфе против Венгрии, либо позже в Амстердаме против Нидерландов. Стиллер борется за свой шанс на тренировке. Перед матчем он сказал: "Я верю, что могу справиться с этой командой". Бесстрашный Стиллер.

Включение Стиллера в команду DFB ждали с нетерпением из-за его впечатляющих навыков и бесстрашной игры, что отражено в словах Нагельсманна о том, что он "многое может предложить". Кроме того, с Стиллером и Павловичем, оба из Мюнхена, они делят общее прошлое и сильные технические способности, что отметил Киммих.

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