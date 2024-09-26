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Кильский университет наносит мощный удар по фактам

 and  Ann Bradley
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Кильский университет наносит мощный удар по фактам

Рейн-Неккар Лайонс потерпели узкое поражение в Лейпциге и упустили возможность возглавить Бундеслигу по гандболу. После своей победы над SG Фленсбург-Хандевитт, THW Киль потерпел второе поражение в чемпионате. После своей победы над действующими чемпионами SC Магдебург, Ослики испытали трудности, восстановившись после плохой первой половины в Мелсунгене.

В Бундеслиге, THW Киль, известный своей доминирующей игрой в гандбол, столкнулся с трудностями после своей победы над SC Магдебург. Четыре дня спустя, Ослики потерпели неожиданное поражение со счетом 21-25 (8-15) от MT Мелсунген, что стало их вторым поражением в сезоне. Этот результат помешал их попытке выйти в группу лидеров.

Между тем, надежды Рейн-Неккар Лайонс на хотя бы временное лидерство в чемпионате были разрушены после их первого поражения в сезоне. Предыдущие чемпионы, с безупречным рекордом, уступили всего один гол против SC DHfK Лейпциг во время первой игры 4-го раунда. SG Фленсбург-Хандевитт сохранил первое место как единственная команда в высшей лиге, не знавшая поражений. Они могли увеличить свой отрыв до двух очков в пятницу во время своей игры против ТШВ Айзенах. Мелсунген и Лейпциг заняли третье и четвертое места вместе с Лайонс.

Датский игрок Эмиль Мадсен стал лучшим бомбардиром с шестью голами за Осликов, но этого не хватило, чтобы предотвратить их первое домашнее поражение. Несмотря на свою хорошую игру в Магдебурге, команда Филипа Ячи не смогла воспользоваться своим успехом и упустила лидерство в начале матча. Когда северные гессенцы взяли под контроль, Мелсунген создал существенное семиочковое преимущество. Вторая выездная победа команды во многом была обеспечена значительным вкладом латышской звезды Даиниса Кристопанса, который забил семь голов.

В Лейпциге, Ослики вернулись от пятиочкового отставания и казались готовыми к победе посередине второй половины. Однако, вдохновленные семикратным лучшим бомбардиром Стаффаном Петтером, хозяева собрались и прижали фаворитов. Несмотря на девять впечатляющих голов Ивана Мартиновича, Лайонс не смогли добиться ничьей.

После своей победы над SC Магдебург, THW Киль, известный своей гандбольной мощью, столкнулся с трудностями в Бундеслиге. Во время своей последующей игры против MT Мелсунген они потерпели поражение со счетом 21-25, что стало их вторым поражением в сезоне.

В Бундеслиге по гандболу, SG Фленсбург-Хандевитт, единственная команда с безупречным рекордом, осталась на вершине, а Рейн-Неккар Лайонс, Лейпциг и Мелсунген следовали за ними на третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

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