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Килиан Мбаппе столкнулся с проблемами против команд, близких к последнему месту в лиге

 and  Grigoriy Williams
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Восторг Килиана Мбаппе от своего искупления feels palpable.
Восторг Килиана Мбаппе от своего искупления feels palpable.

Килиан Мбаппе столкнулся с проблемами против команд, близких к последнему месту в лиге

Французский футболист Киллиан Мбаппе наконец-то поразил ворота в Ла Лиге, положив конец своей голевой засухе. 25-летний форвард забил свои первые два гола в испанской лиге, существенно contribuировав к победе «Реала» над «Реалом Бетис» со счетом 2:0 на «Сантьяго Бернабеу».

После впечатляющей игры Мбаппе поделился своей радостью: «Это большое облегчение, я давно хотел забить в этом легендарном стадионе. Но победа важнее всего». Французская звезда подвергалась критике из-за своей формы, и некоторые критики сомневались в его выступлениях.

Мбаппе стал решающим фактором в победе своей команды, забив оба гола. Его первый гол состоялся на 67-й минуте, а второй — уверенный пенальти после фола на Винюса Жуниора (75-я минута). Это был его четвертый попытка прервать свою голевую засуху в Ла Лиге, и он успешно справился с этой задачей, приведя «Реал» к важной победе.

Несмотря на победу, «Реал» отстает от своих главных конкурентов, «Барселоны», на четыре очка. После двух ничьих против «Мальорки» и «Лас-Пальмаса» «Реал» не дал себе упасть еще ниже в турнирной таблице. «После нашей ничьей против «Лас-Пальмаса» мы знали, что должны выиграть», — сказал Мбаппе после матча. «Мы справились с этим в трудной игре. Мы — «Реал», и мы знаем, как выигрывать».

Тренер Карло Анчелотти похвалил усилия Мбаппе: «Мы не заставляли его забивать, он был очень эффективен в штрафной. Его выступления очень важны, но мы ценим общую игру команды больше всего». После ничьей против «Лас-Пальмаса» Анчелотти критиковал несколько аспектов своей тактики, стремясь внести больше ясности в игру команды.

«Реал» начал игру медленно, и Мбаппе удалось создать только полушансы. Но его прорыв произошел во второй половине матча, когда Феде Ваверде вывел его на удар с помощью умного паса пяткой. С решительным ударом Мбаппе исполнил детскую мечту, перейдя из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» этим летом, и начал свою карьеру в клубе с победы в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты Бергамо». Однако начало Мбаппе в Ла Лиге было трудным — пока он не забил два гола против «Бетиса».

После своего дубля против «Бетиса» Киллиан Мбаппе поделился своей радостью: «Приятно contribuировать к успеху команды в испанской лиге». Несмотря на трудное начало в Ла Лиге, выступление Мбаппе теперь вызывает похвалу, делая его ключевым игроком в борьбе «Реала» с «Барселоной» в испанской лиге.

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