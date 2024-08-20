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СпортНовостиПариж Сен-Жермен

Килиан Мбаппе настаивает на получении компенсации в 55 миллионов евро от своей прежней команды, ПСЖ.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Килиан Мбаппе настаивает на получении компенсации в 55 миллионов евро от своей прежней команды, ПСЖ.

После ухода из Пари Сен-Жермен примерно два месяца назад, кажется, что французская футбольная звезда Килиан Мбаппе вовлечена в правовой спор со своим бывшим клубом. Согласно сообщениям французской ежедневной газеты "Ле Монд", этот спор связан с невыплаченным долгом примерно в €55 миллионов. Команду Мбаппе, через правовые каналы, якобы привлекли к этому вопросу как юридическая комиссия французской футбольной лиги, так и УЕФА.

Спорная сумма, по-видимому, включает в себя невыплаченные зарплаты за апрель, май и июнь, оставшуюся часть бонуса, связанного с предыдущим продлением контракта, и "моральный бонус" за заключительную фазу контракта. Команда Мбаппе якобы пыталась напомнить клубу об этих невыплаченных платежах в середине июня, но безрезультатно.

Мбаппе покинул ПСЖ после семи лет, перейдя в Чемпионов Лиги Реал Мадрид на свободном трансфере этим летом. Ранее между двумя сторонами возник конфликт, когда Мбаппе объявил, что не будет продлевать свой контракт, что привело к его временному исключению из тренировок команды.

Перед тем, как присоединиться к ПСЖ за астрономическую сумму в €160 миллионов из АС Монако, Мбаппе выиграл шесть титулов лиги и четыре внутренних трофея с французскими гигантами. Несмотря на эти достижения, триумф в Лиге Чемпионов продолжал ускользать от него. Дебют Мбаппе с Реал Мадридом на выходных не был впечатляющим, так как команда смогла добиться лишь ничьей 1:1 против РКД Мальорка. Несмотря на то, что они являются "новыми Галактикос", чемпионы Ла Лиги все еще не смогли завоевать свою первую победу в лиге в новом сезоне.

Пари Сен-Жермен все еще вовлечен в спор с Килианом Мбаппе, так как его команда якобы привлекла внимание к вопросу невыплаченного долга около €55 миллионов как юридическая комиссия французской футбольной лиги, так и УЕФА. Несмотря на напоминание клубу об невыплаченных платежах в середине июня, Мбаппе все еще не получил невыплаченные зарплаты за апрель, май и июнь, оставшуюся часть бонуса из продления контракта и "моральный бонус".

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