Килиан Мбаппе находит забор против команды, которая сейчас находится в конце рейтинга.

Звездный футболист Килиан Мбаппе был в восторге после своих первых голов за "Реал Мадрид". "Это значительное достижение", - гордо заявил он. "Я давно мечтал забить на Бернабеу, в этом легендарном стадионе, лучшем в мире. Однако самое главное - это победа". Новичок, подписанный с помпой, достойно отвечал на критику и спекуляции со стороны СМИ, которые уже сомневались в его способностях.

В победном матче со "Севильей Бетис" (2:0, 0:0) француз стал лучшим игроком "Королевских белых". С восьмой попытки Мбаппе вывел "Реал" вперед (67'), а затем уверенно реализовал пенальти после фола на Винисиуса (75'). Прервав свою засуху в чемпионате, Мбаппе вывел "Реал" в лидеры.

"Мы - "Реал", и в конце концов, мы побеждаем"

Несмотря на победу, "Реал" уже отстает от заклятых врагов "Барселоны" на четыре очка, которые начали сезон безупречно под руководством нового тренера Ханси Флика. После двух ничьих с "Мальоркой" и "Лас-Пальмас" "Реал" избежал очередного поражения, поднявшись на второе место. "После нашей игры против "Лас-Пальмас" мы знали, что должны победить", - заявил Мбаппе. "И мы это сделали в трудной игре. Мы - "Реал", и в конце концов, мы побеждаем, и делаем это со стилем".

Итальянский тренер Карло Анчелотти был доволен первыми голами своего нового приобретения. "Реал" не давил на Мбаппе, чтобы он забивал, заверил итальянский специалист, похвалив француза за жесткость в завершении атак. Анчелотти после матча с "Лас-Пальмас" подверг сомнению несколько аспектов своей тактики, в том числе тактику. "Я должен внести более четкие изменения на поле, чтобы дать игрокам лучшую ориентацию".

Однако все не пошло по плану. "Реал" долгое время испытывал трудности, а Мбаппе получал лишь полушансы. Во втором тайме Феде Валверде вывел Мбаппе на удар с помощью пятки, и француз хладнокровно поразил цель. Присоединившись к "Мадриду" из "Пари Сен-Жермен" летом, 25-летний Мбаппе осуществил свою детскую мечту, забив победный гол в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты Бергамо". Однако в Ла Лиге Мбаппе стал символом неудачного старта - до своего дубля против "Бетиса".

В напряженном матче против "Севильи Бетис" Мбаппе продемонстрировал свои навыки на футбольном поле, забив два решающих гола. Его первый гол, мощный удар, вывел "Реал Мадрид" вперед, а второй, уверенное исполнение пенальти, закрепил их преимущество.

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