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Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

 and  Anne Legman
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- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за хозяев. Бернхардссон (63) и Мачино (89) забили за аутсайдеров.

На южной трибуне отсутствовали зрители из-за напряженных недель. Руководство клуба предупреждало о 20-40 ультрас, которые могли бы сорвать матч с провокационными баннерами. Теперь баннер гласит: "Вы хотели срыва матча, чтобы не выглядеть дураком самим", имея в виду недовольство фанатов недавними решениями клуба по персоналу.

Фанаты Хоффенхайма отправляют клубу сильный сигнал

Уход почти всех членов команды управления, возглавляемой многолетним менеджером Александром Розеном, в конце июля расстроил фанатов Хоффенхайма. Они также направляли личные нападки против акционера клуба Хоппа на отдельных плакатах. Клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что ситуация "усугубилась" и диалог между фанатами и клубом приостановлен.

Баннер гласит: "Изолируйте себя как жертву - бросьте своих фанатов". Тысячи зрителей вошли на стадион, и только сектор гостей из Киля обеспечивал какой-либо шум. Бывший игрок Леверкузена Адам Хложек, самый дорогой приобретение клуба за около 18 миллионов евро, возглавил атаку. Лучший бомбардир второй лиги Харрис Табакович из Герты БСК не был включен в состав.

Главный тренер Киля Марсель Рапп, бывший тренер юношей Хоффенхайма, увидел, как его команда оказалась под давлением с самого начала. Вратарь Тимон Вайнер сфолил на Мариусе Бюльтере в штрафной площадке после трех минут, что привело к пенальти Крамарича.

Килю были возможности забить через Тимо Бекера и Бенедикта Пихлера в последние полчаса, но Оливер Баумманн остался неприкосновенным. В основном, команда Матарццо лучше использовала бреши, оставленные новичками. Крамарич забил гол 2:0 без сопротивления.

Бернхардссон головой забивает 1:2

Капитан Льюис Холтби пытался дать своей команде решающий импульс, но безуспешно. Бюльтер упустил отличный шанс на гол 3:0 после часа игры, и Баумманн предотвратил гол Мачино быстрым сейвом несколько минут спустя. Затем Бернхардссон забил невероятный гол 1:2, иalthough Kiel had a chance to re-equalize, Kelati was shown a yellow-red card in the 82nd minute. Kramaric scored his third goal before the final whistle, but Becker's attempt to tie the score at 2-2 fell short.

Несмотря на напряженность между ультрас и руководством клуба, ультрас все же присутствовали на матче, заполняя только сектор гостей из Киля. В разгар матча главный тренер Киля Марсель Рапп, бывший тренер юношей Хоффенхайма, столкнулся с давлением со стороны Хоффенхайма, что привело к фолу Мариуса Бюльтера в штрафной площадке и последующему пенальти Крамарича.

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