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Киль проиграл 0-2 в своем историческом домашнем матче против Вольфсбурга

Первый раз в истории Бундеслига не сыграла матч на территории Шлезвиг-Гольштейна. К сожалению, дебют «Гольштейна» в элите не сложился. «Вольфсбург» испортил festaхт.

 and  Hanna Hofmann
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- Киль проиграл 0-2 в своем историческом домашнем матче против Вольфсбурга

Вольфсбург ВФЛ омрачил дебютный матч Хольштайна в премьер-лиге Германии

Вольфсбург ВФЛ смог испортить дебютный матч Хольштайна в немецкой футбольной элите, одержав победу со счетом 0:2 (0:2) в дебютном матче в Шлезвиг-Гольштейне. После двух матчей команда, только что вышедшая в высший дивизион, осталась без очков.

Команда Вольфсбурга, имеющая опыт выступлений в Бундеслиге, показала более сдержанную игру, чем их свежеиспеченные соперники. После захватывающего старта от Хольштайна, Максимилиан Арнольд (27-я минута) и Себастьян Борнау (30-я) остудили пыл зрителей на стадионе, на котором присутствовало 15 034 человек. В течение матча главный тренер Хольштайна Марсель Рапп был удален с поля.

Стадион Обновлен в Соответствии с Регламентом

Перед матчем Хольштайн Киль работал над стадионом, чтобы соответствовать требованиям лицензирования ДФЛ, в том числе установкой новых камер и модернизацией освещения. Ремонт стадиона запланирован на осень 2025 года.

Заядлые фанаты с нетерпением ждали дебютный домашний матч Бундеслиги, украсив город синим. Перед матчем Рапп описал его как "историческую игру". В свою очередь, тренер Вольфсбурга Ральф Хазенхюттль назвал матч "особенным". Вступив в игру, Вольфсбург стремился пресечь празднование хозяев поля.

Сперва северный клуб не позволил этого сделать, с Шуто Мачино (12-я) имея первый реальный шанс. Однако Вольфсбург не мог придумать ничего нового, и многие длинные передачи не достигали цели.

Вольфсбург Выходит вперед

Гости начали набирать обороты, прерывая первоначальный ажиотаж. Патрик Виммер не смог забить из убойной позиции, но капитан Арнольд не промахнулся, реализовав штрафной удар с расстояния около 25 метров, который отскочил в ворота Хольштайна. Борнау вскоре добавил еще один гол со стандарта.

Последний раз команды встречались в 2018 году в плей-офф за выход в Бундеслигу, и Вольфсбург выиграл оба матча, сохранив место в высшем дивизионе.

В конце первого тайма Вольфсбург потерпел поражение, когда хорват Ловро Майер получил травму и был вынужден покинуть поле. Его заменил арендованный у Боруссии Дортмунд Салих Озкан, который ранее играл за Хольштайн в аренде с 2019 по 2020 год.

Второй тайм выдался напряженным, с редкими шансами для обеих команд. Несмотря на настойчивые попытки Хольштайна, они не смогли создать достаточно угрозы воротам Вольфсбурга, в итоге не сумев спасти игру.

Несмотря на победу Вольфсбурга, капитан Хольштайна Максимилиан Арнольд ранее играл за северный клуб в аренде. В матче Бундеслиги Арнольд забил первый гол за Вольфсбург, способствуя их победе со счетом 0:2, что продлило беспроигрышную серию Хольштайна до двух матчей в немецкой футбольной элите.

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