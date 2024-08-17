Киль прекращает активацию, у "Боруссии" достаточно алюминиевых багажных мешков.

DFB Кубок еще не увидел своего первого крупного потрясения. Хольштайн Киль кажется готовым стать первой жертвой, но они чудом проходят в следующий раунд в последнюю минуту. Боруссия Дортмунд удерживается перекладиной и справляется со своей обязательной задачей без особого блеска.

FC Phoenix Любек - Боруссия Дортмунд 1:4 (0:3)

Боруссия Дортмунд преодолевает первый барьер: Нури Шахин празднует посредственную победу в своем дебюте в качестве тренера. В первом раунде Кубка Германии BVB обыграл четвертьлиговую команду 1. FC Phoenix Любек 4:1 (3:0) в Гамбурге, несмотря на игру без изящества.

Новичок Вальдемар Антон (3'), Эмре Джан (31', пенальти) и Юлиан Брандт (45+2') забили голы в первом тайме на почти полном Волькспарке, где Любек играл свой "юбилейный матч". Жюльен Дюранвиль (62') восстановил трехголевое преимущество после того, как Обина Илока (55') сократил отставание для Любека.

Против упорной четвертьлиговой команды оценка формы Боруссии Дортмунд была ограничена. За неделю до сложного дебюта в Бундеслиге против Эйнгеборн-Баха (в субботу в 18:30 по Sky) BVB продемонстрировал некоторые промахи в концентрации во владении мячом для своего нового менеджера на скамейке запасных.

Многие фанаты Боруссии сделали из матча необычный "домашний матч" для BVB, наблюдая, как их высокопрессинговый соперник создает проблемы для initially вялых BVB и даже создает несколько хороших моментов. Однако пенальти Джана и прекрасный финиш Брандта в компенсированное время первого тайма испытали оборонительные слабости Любека.

Шахин, который выиграл титул с Боруссией Дортмунд как игрок и сменил Эдина Терзича этим летом в возрасте 35 лет, сделал замену в перерыве при комфортном преимуществе. Запасной вратарь Александр Мейер вышел вместо слегка травмированного Грегора Кобела (спина).

Мейеру почти сразу пришлось сделать сейв - после потери Брандта в середине поля Илока забил с линии штрафной. Шахин затем выпустил молодого Яна Куто на дебют в Бундеслиге в тройке защитников BVB, среди других.

Следующий шанс выпал смелым хозяевам на выезде. Эмануэль Аду попал в перекладину после часа игры, а позже Аду и еще двое северян попали в перекладину и штангу. Дюранвиль, молодой подающий надежды BVB, восстановил трехголевое преимущество удачным финишем. В 68-й минуте также было волнение среди фанатов BVB, когда бывший игрок Хоффенхайма и национальной сборной Бейер дебютировал в черно-желтой футболке.

Алемания Аахен - Хольштайн Киль 2:3 (1:1)

Повышенный Хольштайн Киль вышел во второй раунд благодаря упорной победе. Команда тренера Марселя Раппа обыграла решительную команду третьего дивизиона Алемания Аахен 3:2 (1:1), отыгравшись и благодаря двум голам запасного защитника Лассе Розенбоома, ставшего героем дня. С этой заслуженной победой шлезвиг-голштейнцы отправляются в свой первый сезон в Бундеслиге с хорошим настроем.

Голами от Шуто Мачино (16.) и Розенбоома (82./90.+1) Хольштайн обеспечил себе место в следующем раунде. Розенбоом был выпущен на 79-й минуте. За Аахен голы забили капитан Мика Ханератс (28.) и Шарлисон Беншоп (60.). Следующий матч Хольштайна состоится в гостях у ТСГ Хоффенхайм в следующую субботу (15:30 по CET/Sky). Это первый раз, когда команда из самой северной земли играет в высшей лиге.

Хозяева на Тиволи хорошо начали, но ненадолго потеряли концентрацию, позволив Хольштайну забить. После кросса от Финна Пората Мачино головой забил без сопротивления. После этого Аахен хотя бы сравнял счет. Антон Хайнц доставил точный корнер, Ханератс коснулся - и сравнял счет. Перед перерывом Беншоп (39.) чуть не забил Аахену, а Хайнц (44.) вынудил голкипера Хольштайна Тимо Вайнера сделать сейв.

После перерыва обе команды боролись за контроль, и Аахен продолжал создавать и реализовывать моменты. Гол Беншопа, который сделал невозможным сейв для Вайнера, вывел Аахен вперед 2:1. Хольштайн затем пошел вперед, и капитан Льюис Холтби (62.) и Бендикт Пихлер (63.) оба близко подобрались к цели. Гол Розенбоома через три минуты после его выхода поставил Хольштайн на путь к позднему comeback, и он сыграл свою роль в последнем акте.

Арминия Билефельд - Ганновер 96 2:0 (2:0)

Вторая команда Ганновер 96 снова споткнулась на первом барьере. Обладатель Кубка 1992 года проиграл 0:2 (0:2) третьей команде Арминия Билефельд после плохого старта и выбыл из турнира уже в первом раунде, как и в прошлом году.

Новичок Арминии Андре Беккер (13.) дал Арминии быстрый гол, который был увеличен Луи Опи (22.) невероятным голом вскоре после этого. В то время как Арминия праздновала свою третью победу в трех официальных матчах этого сезона, Ганновер потерпел первое поражение.

Ханноверский тренер Стефан Лайтл и его команда сыграли решающую роль в их плохом старте. Капитан Марсель Хальстенберг допустил ошибку, позволив Беккеру забить первый гол. Билефельд доминировал в матче, и гол Оппе был полностью заслуженным. В ответ Лайтл произвел двойную замену на 37-й минуте. Несмотря на увеличение владения мячом, Ганноверу было трудно прорвать хорошо организованную оборону Билефельда. Вторая жеребьевка состоится 1 сентября, а матчи запланированы на 29 и 30 октября.

После своего чудесного прорыва фанаты Холштайн Киля с нетерпением ждут своего дебюта в Бундеслиге. Несмотря на то, что они были сдержаны Боруссией Дортмунд, футбольная команда Холштайн Киль смогла пробиться в следующий раунд Кубка DFB.

В первом раунде Кубка DFB Боруссия Мёнхенгладбах показала посредственную игру против четвертьлиговой команды ТСВ Буххорст 1935, выиграв 4:0 (3:0). Несмотря на счет, игра Гладбаха была невыразительной, что делает их уязвимыми перед матчем с Боруссией Дортмунд в стартовом туре Бундеслиги.

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