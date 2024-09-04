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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Киев использует стадион "Народный парк" для матчей Кубка Европы (Парафразировано)

Футбольная команда Уksenки Динамо Киев, согласно новостным источникам, снова планирует сыграть свои домашние матчи в Лиге Европы в Гамбурге.

 and  Elizabeth Wells
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Ранее Донецк являлся гостевой командой на матчах европейского Кубка в Гамбурге. В этом сезоне...
Ранее Донецк являлся гостевой командой на матчах европейского Кубка в Гамбурге. В этом сезоне ожидается появление Динамо Киев, другого украинского клуба.

- Киев использует стадион "Народный парк" для матчей Кубка Европы (Парафразировано)

В Волькспаркштадионе в Гамбурге из-за последствий вторжения России на Украину матчи Кубка Европы вновь пройдут. Различные источники новостей сообщают, что футбольная команда "Динамо" Киев проведет свои первые четыре матча группы Лиги Европы на стадионе ХСВ.

Об этом первоначально сообщало издание " Hamburger Abendblatt ", но ХСВ официально не подтвердил это по запросу dpa. "Динамо" ранее объявило об этом на своем сайте в понедельник.

Встреча с Лацио Рим

Место уже указано как место проведения на официальном сайте УЕФА. "Динамо" сыграет против "Лацио Рим" 25 сентября (21:00), против "Ференцвароша Будапешт" 7 ноября, против чешского клуба "Виктория Пльзень" 28 ноября и против латышского клуба "FK RFS" 30 января. В новом формате соревнований Киев сыграет на выезде против ТСГ Хоффенхайм.

В прошлом сезоне киевский лигавый соперник "Шахтер Донецк" провел свои домашние матчи в Лиге чемпионов и плей-офф против "Олимпик Марсель" в Лиге Европы. Донецк стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, а Киев занял второе место.

В новом формате соревнований "Динамо" Киев сыграет против ТСГ Хофенхайм на выезде. Матч Лиги Европы между "Динамо" Киев и "Лацио Рим" состоится на Волькспаркштадионе, встреча запланирована на 25 сентября.

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