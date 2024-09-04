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Кенгуру нашли в зале, а законный владелец забрал его

 and  Max Becker
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Побегший кенгуру, первоначально из Халле, снова воссоединился со своим законным хозяином.
Побегший кенгуру, первоначально из Халле, снова воссоединился со своим законным хозяином.

- Кенгуру нашли в зале, а законный владелец забрал его

Вернувшийся в свою ферму кенгуру "Мистер Гете"

Недавно сбежавший из Халле кенгуру вернулся к своему владельцу. Об этом сообщил Кристиан фон Водтке, хозяин фермы по разведению альпака "Альпака-Цайт" в Халле, подтвердив безопасность и возвращение животного. Ранее об этом сообщал региональный телеканал "Миттельдеутше Радио".

Отсутствие кенгуру по имени "Мистер Гете" было замечено ранним утром в понедельник, сказал фон Водтке. "У нас побывала полиция. Я не совсем понимаю, как "Мистер Гете" удалось сбежать, но вольер должен был быть неприступным", - заявил он. Он обратился в социальные сети с просьбой связаться с ним, если кто-то увидит сумчатое животное.

"Мистер Гете" найден на территории предприятия

"Мы получили важный совет около 10 вечера вчера", - сказал фон Водтке. "Мистер Гете" был найден на территории определенного предприятия. Он смог поймать его и отвезти обратно к "Мистеру Шиллеру", второму кенгуру на ферме, как он сказал. Кроме альпака и кенгуру, на ферме живут верблюды, скунсы и ежи.

Кенгуру был замечен водителем грузовика около 5 утра во вторник и сообщен властям, которые также сами связались с ними. Полицейские были отправлены на улицу Делитшер в восточном районе города, чтобы забрать его, но их первоначальные усилия оказались безрезультатными. По их словам, полиция прекратила поиски животного, так как владелец предпочел проводить свои собственные.

Месяц назад в Нижней Саксонии сбежал другой кенгуру. Животное сбежало в конце июля и было поймано в середине августа в районе Штаде местной полицией, при участии ветеринара, в огороженном саду. Происхождение кенгуру было неясно. Впоследствии его передали в Серенгети-Парк в Ходенхагене (район Хайдекрайс).

Водитель грузовика сообщил о кенгуру властям, что побудило полицию отправить офицеров на улицу Делитшер. Несмотря на первоначальные трудности, владелец предпочел продолжить поиски самостоятельно и успешно поймал кенгуру.

После получения совета местная полиция в Нижней Саксонии, при участии ветеринара, успешно поймала другого кенгуру, который сбежал месяц назад в районе Штаде.

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