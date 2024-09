Кендрик Ламар выбран главным актером в шоу-прогулке Суперкубка 2025 года.

Ламар объявил в воскресенье через свои социальные сети, а также в NFL, что он будет присутствовать в значительной мере.

"Хип-хоп остается самым влиятельным жанром, и я здесь, чтобы напомнить миру, почему они сделали правильный выбор", - заявил он в тот день.

Супербоул ЛИХ запланирован на 9 февраля 2025 года, пройдет в Новом Орлеане и будет транслироваться на FOX.

NFL, а также Roc Nation и Apple Music объявили об этом крупном событии в первый воскресный день регулярного сезона 2024-2025 годов.

Ламар впервые появился на сцене шоу перерыва Супербоула во время своего выступления в 2022 году вместе с Эминемом, Др. Дре, Snoop Dogg, Mary J. Blige и 50 Cent.

На этот раз, однако, он будет главным действующим лицом, завораживая миллионы зрителей ежегодно.

Jay-Z, CEO Roc Nation, назвал Ламара "артистом и исполнителем одного поколения" в заявлении, восхваляя его способность влиять на культуру во всем мире.

"Его страстное отношение к хип-хопу и культуре лежит в основе его творческого видения, и он обладает не имеющим равных способностью переосмысливать и влиять на культуру во всем мире", - продолжил Jay-Z.

Ламар широко признан одним из лучших талантов в хип-хопе. Он получил 17 Grammy Awards и стал первым неклассическим и не джазовым музыкантом, получившим престижную премию Пулитцера за свой альбом "Damn" в 2017 году.

В 2022 году он выпустил свой пятый студийный альбом, "Mr. Morale & the Big Steppers", а также свой хит-сингл "Like That", featuring Future и Metro Boomin, который удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение трех недель подряд. Его трек "Not Like Us", выпущенный во время его широко разрекламированной вражды с рэпером Drake, даже занимал первое место в чарте в течение двух недель подряд.

В прошлом году Уайлдер возглавил шоу перерыва Супербоула с 13-минутным путешествием по памяти, что, по данным Billboard, стало самым просматриваемым шоу перерыва в истории, собрав в среднем 123,4 миллиона зрителей. Выступление Рианны в 2023 году заняло второе место с аудиторией 121 миллион зрителей.

Возбуждающее противостояние Супербоула ЛИХ между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско 49ers собрало рекордное количество зрителей в 100 миллионов американцев, что, по данным CBS, сделало его самую просматриваемую американскую телевизионную трансляцию в недавней истории.

Эта история была обновлена с дополнительной информацией.

Кевин Дотон и Джилл Мартин, авторы CNN, внесли свой вклад в составление этого отчета.

NFL и Apple Music сотрудничают, чтобы предоставить захватывающее развлекательное шоу во время Супербоула ЛИХ, с Ламаром в качестве главного действующего лица.

Jay-Z похвалил влияние Ламара на глобальную культуру, назвав его "артистом и исполнителем одного поколения" с не имеющим равных способностью формировать развлечения.

