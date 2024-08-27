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Кейтлин Кларк выгравировала новые записи в рекордной книге WNBA в присутствии монументальной аудитории, ведя Индианскую лихорадку к победе над Атлантской мечтой.

Эй Джейonson набрала свой 21-й матч в сезоне с не менее 15 очками и 5 ассистами, установив новый рекорд WNBA за количество подобных выступлений, в победе над Дрим в матче Индиана Фever 84-79.

 and  Melissa Williams
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Ещё одна игра, ещё один исторический момент для известной игроки Индианы Февр
Ещё одна игра, ещё один исторический момент для известной игроки Индианы Февр

Кейтлин Кларк выгравировала новые записи в рекордной книге WNBA в присутствии монументальной аудитории, ведя Индианскую лихорадку к победе над Атлантской мечтой.

В сезоне WNBA 2024 года первый номер драфта установил исторический рекорд, набрав не менее 15 очков и 5 результативных передач в 21-й игре, обеспечив победу Индиане Фever над Атлантой Дрим со счетом 84:79. Это достижение превзошло все предыдущие рекорды WNBA.

Кларк набрала 19 очков, 7 результативных передач, 7 подборов, 2 перехвата и 1 блокшот в матче. Ее четыре трехочковых броска принесли ей 85 трехочковых в сезоне, что совпадает с рекордом новичка, установленным Райной Ховард из Дрим в 2022 году.

Стадион State Farm Arena команды Атланта Хокс был заполнен до отказа 17 608 энтузиастами, побив рекорд посещаемости игры WNBA в Джорджии. Это был пятый случай в сезоне, когда был побит рекорд посещаемости команды, и Fever присутствовали на всех пяти случаях.

После матча Кларк поделилась своей радостью и благодарностью за растущую популярность женского баскетбола.

"Я просто баскетболистка, которая любит игру", - сказала она. "Входить в эти арены и атмосферу - это потрясающе. На самом деле.

Я не ожидала таких толп. Со временем вы можете привыкнуть к этому, но для меня это никогда не становится обыденным. Это всегда захватывающее зрелище, особенно для девочки, выросшей на играх. Я могу только представить, как бы я была потрясена, если бы увидела такую толпу в таком стадионе, когда была ребенком".

Она продолжила, выразив гордость за свой вклад в рост женского баскетбола.

"Меня радует видеть влияние, которое мои товарищи по команде и я, а также женщины-баскетболистки по всей стране оказали на эту игру".

Победа над Дрим помогла Февер подняться до 14-16 в таблице, заняв третье место в Восточной конференции и седьмое место в общем зачете лиги. Это лучший результат в сезоне, что является значительным прогрессом по сравнению с их выступлением в 2016 году. Келси Митчелл набрала 29 очков, установив личный рекорд в сезоне, и продлила свою серию из четырех матчей, в которых она набирала не менее 20 очков, как сообщает Февер.

Алия Бостон, претендент на звание новичка года WNBA 2023 года, набрала 14 очков и 11 подборов, сделав дабл-дабл. Хорошая игра Дямиры Дантс принесла ей 11 очков за менее чем 10 минут с исключительной точностью 80%.

Февер начали матч с мощного рывка 11:3 и не упускали лидерство на протяжении всей игры, увеличив преимущество до 18 очков примерно за семь минут до конца третьей четверти. Атланта пыталась вернуться в игру, сократив разницу в счете до 6 очков в последней четверти, но отставание оказалось непреодолимым.

Теперь в таблице Атланты 10-19, а Тину Чарльз возглавляет команду с 28 очками. Ховард (16), Грей (12) и Канада (10) также набрали двузначные очки.

После победы Кларк поделилась своей любовью к игре и растущей популярностью, сказав: "Я просто баскетболистка, которая любит спорт". Ее энтузиазм распространился на растущие размеры аудитории, когда она призналась: "Я не ожидала таких толп, но это всегда захватывающее зрелище".

Во время матча, Митчелл бросается к кольцу
Durante матче, Кларк пытается сделать броски с дальней дистанции

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