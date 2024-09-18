Кейт Уинслет раскрывает свой рецепт для поддержания энергичного сексуального здоровья.

В интервью подкаста актриса Кейт Уинслет рассказывает о своей личной жизни и возрождении сексуального желания, которое, как она признает, изменилось со времен ее двадцатилетия. Она делится, что в длительных отношениях обсуждение интимности часто отходит на второй план.

Подобно Кейт, которая замужем за музыкантом Эдвардом Эблом Смитом уже 12 лет и имеет троих детей с ним, говорит, что пара вновь нашла радость в спальне. Она приписывает это заместительной терапии тестостероном в подкасте "Как потерпеть неудачу" с Элизабет Дей.

"Я прохожу заместительную терапию тестостероном!"

"Я прохожу заместительную терапию тестостероном!", - откровенно заявляет звезда "Титаника". Многие люди, как она объясняет, не знают, что женщины также производят тестостерон. По мере старения женщин уровень тестостерона может падать, что потенциально может повлиять на их либидо. "Когда он уходит, он уходит навсегда. Но его можно заменить, это возможно! И вы снова почувствуете себя желанной - я испытала это на себе!", - говорит она.

Кейт признает, что после трех браков и троих детей ее либидо не было таким сильным. Для женщин, испытывающих то же самое, она советует: "Просто поговорите со своим врачом", так как другие факторы здоровья, такие как проблемы с щитовидной железой, также могут быть причиной.

"Более привлекательными и чувственными" с возрастом

48-летняя Уинслет призывает женщин принять изменения в своих телах по мере старения. "Мы становимся более привлекательными и чувственными, когда лучше узнаем себя и обретаем больше уверенности, чем в молодости", - верит она. Она подчеркивает важность любви к себе: "Я чувствовала себя великолепно. Это все о любви к своей внешности, вот в чем секрет".

Кейт критикует убеждение, что женщины старше 40 лет теряют свою сексуальность и испытывают физические изменения. Хотя эти изменения могут произойти, она утверждает: "Кто об этом беспокоится? Мы больше не должны позволять такой негативности влиять на нас". Она призывает женщин ценить свою красоту и сексуальность в любом возрасте и воздерживаться от пластической хирургии, к которой прибегают многие знаменитости.

Новый фильм с участием Кейт Уинслет, в котором возраст играет важную роль, выйдет в четверг. В биографическом фильме "Фотограф" Уинслет играет Ли Миллер, женщину, которая сначала борется за признание помимо того, что она модель и муза для авангардного фотографа, но позже становится фотографом моды для британского "Вог" и в конечном итоге военным корреспондентом.

Обсуждение Кейт заместительной терапии тестостероном подчеркивает роль сексуальности в жизни женщин, когда она признает влияние снижения уровня тестостерона на либидо. В своем откровенном признании она призывает женщин, сталкивающихся с подобными проблемами, обратиться к своим врачам.

Кроме того, Кейт бросает вызов общественным ожиданиям, призывая к любви к себе и принятию изменений в телах женщин по мере старения, утверждая, что чувственность и привлекательность могут фактически возрастать с уверенностью и самопознанием.

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