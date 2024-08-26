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ОбществоНовостиБританская королевская семья

Кейт Миддлтон смело выходит в центр внимания.

 and  Katherine Bradley
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В июле, Принцесса Кэт проявила храбрость, появившись на публике на турнире по теннису в Уимблдоне.
В июле, Принцесса Кэт проявила храбрость, появившись на публике на турнире по теннису в Уимблдоне.

Кейт Миддлтон смело выходит в центр внимания.

Первый раз за несколько недель Её Королевское Высочество Кейт, более известная как Принцесса Кейт, вновь появляется на публике. Её сопровождает муж, Принц Уильям, когда они направляются на церковную службу. Поездка в церковь, кажется, была наполнена смехом и весельем для пары.

Публичные появления Принцессы Кейт были редкими со времени объявления о её диагнозе рака. Последний раз она была в центре внимания в видео, где она и Принц Уильям праздновали успехи английской олимпийской команды в Париже. Её последнее официальное публичное мероприятие состоялось примерно месяц назад, когда она вручила Кубок Уимблдона теннисисту Карлосу Алькарасу. С тех пор она оставалась вне поля зрения. Но теперь она вернулась.

Папарацци удалось запечатлеть принцессу во время поездки в церковь в Шотландии. В настоящее время она отдыхает в замке Бальморал со своим мужем, Принцем Уильямом, и детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи. Это традиционное летнее место отдыха английской королевской семьи.

Королевская традиция

Фотографии, полученные изданиями, такими как "The Sun", были сделаны 25 августа. Принц Джордж сидит в машине, за рулем Принц Уэльский, а его жена одета в клетчатый пиджак и коричневую шляпу с перьями. Одно из изображений показывает Принцессу Кейт, улыбающуюся своему мужу.

На службе также присутствовали другие члены королевской семьи. Там были король Чарльз III и королева Камилла, одетые в яркую шотландскую клетку. Принц Эдуард и его жена, герцогиня Софи, также присутствовали на проповеди.

Замок Бальморал был любимым местом пребывания королевы Елизаветы II, где она также скончалась. С тех пор это место приобрело еще большее эмоциональное значение для королевской семьи. Принцесса Кейт проводит каждое лето в этом шотландском горном убежище с момента своего брака с Принцем Уильямом в 2011 году. После её диагноза и последующего лечения химиотерапией было неясно, сможет ли 42-летняя женщина присоединиться к семье в этом году.

Британская королевская семья, в том числе король Чарльз III, королева Камилла, принц Эдуард и его жена, герцогиня Софи, собрались на церковную службу, на которой Принцесса Кейт сделала долгожданное возвращение после длительного отсутствия из-за её диагноза рака. Во время этого публичного выхода они были замечены в соответствующей одежде, такой как Принц Уильям, едущий с Джорджем в машине, и Принцесса Кейт в клетчатом пиджаке и шляпе с перьями.

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