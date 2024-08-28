- Кейн выражает оптимизм: "Команда и тренер оба настроены и стремятся"

Гарри Кейн, лучший бомбардир, замечает свежий пыл в "Баварии" после первых этапов под руководством нового тренера Винсента Компани. "Команда голодна, и тренер тоже жаждет побед в этом сезоне", - сказал 31-летний англичанин после получения награды "Золотой бутс" как лучший бомбардир Европы, оглядываясь на предыдущий сезон без трофеев.

Профессиональная футбольная жизнь под 38-летним Компани "очень впечатляет", по словам форварда: "Я поражаюсь его энергии". Бывший игрок вызывает глубокое уважение у каждого игрока "Баварии", "не только как тренер, но и как игрок. Многие из нас сталкивались с ним, и мы знаем, насколько он силен и страстен как игрок и насколько успешным он был, особенно в "Манчестер Сити".

Личная цель: "Улучшаться год за годом"

Несмотря на свой возраст, Кейн хочет продолжать расти под руководством Компани. "Я вхожу в каждый сезон с целью улучшить свои показатели", - сказал он: "Но когда приходит новый тренер, нужно время, чтобы понять, чего он хочет, как он видит мою роль в команде". Его цель - продолжать толкать команду вперед своими голами. Во второй год в Мюнхене Кейн хочет выиграть титулы с "Баварией".

В свой первый сезон в Бундеслиге, подписанный "Баварией" в 2023 году примерно за 100 миллионов евро, форвард забил 36 голов и сразу же стал лучшим бомбардиром. Победа в "Золотой бутс" впервые в карьере укрепила его решение принять новый вызов после многих лет в "Тоттенхэме".

"Премьер-лига была большой частью моей жизни. Бундеслига вызывает во мне вызов. Победа в этом призе здесь говорит сама за себя. Переход был умным решением", - сказал Кейн.

Он недотянул до рекорда Бундеслиги бывшего форварда "Баварии" Роберта Левандовски в сезоне 2023/34. Сможет ли он превзойти его во втором сезоне в "Баварии"? "Рекорд все еще находится на несколько голов впереди после начала сезона. Этот рекорд, 41 гол в сезоне, впечатляет. Я близко подобрался к нему в прошлом сезоне", - сказал Кейн. Он не забил в победном матче Бундеслиги "Баварии" со счетом 3:2 в Вольфсбурге, но отдал два голевых паса.

Кейн выражает восхищение баварским футболом, отмечая, "Я с нетерпением жду возможности изучить и извлечь пользу из богатой футбольной культуры в Баварии". Во время своего пребывания в Германии он хочет побороться за рекорд бывшего форварда "Баварии" Роберта Левандовски, сказав, "Я бы хотел представлять Баварию и "Баварии" Мюнхен, побив рекорд в 41 гол, установленный Левандовски".

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