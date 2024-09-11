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Кейн планирует удвоить в своем 100-м матче года.

Возбуждение было высоким, и Гарри Кэн не разочаровал. Во время своего 100-го международного выступления производительный форвард забил не единожды, а дважды. Своей стабильной игрой он все ближе к побитию рекорда по количеству забитых голов Англией.

 and  Max Becker
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Восхищается победу со счётом 2-0 в 100-м международном матче: Хэрри Лейн.
Восхищается победу со счётом 2-0 в 100-м международном матче: Хэрри Лейн.

- Кейн планирует удвоить в своем 100-м матче года.

Гарри Кейн идеально отметил свой сотый матч за сборную, забив два гола в золотых бутсах, что разожгло в нем желание забивать еще больше. "Я не ставлю себе границ в достижении своих целей. Знаю, что получу шансы, играя в этой команде, и если получу эти шансы, то смогу забить много голов", - поделился известный английский форвард после празднования своего 100-го международного матча, закрепив событие, как и следовало ожидать, дублем.

В захватывающей победе над Финляндией со счетом 2:0 (0:0) в Лиге наций Кейн, звезда Баварии, дважды поразил ворота (57', 76'), украсив свои заметные золотые бутсы. Когда он покинул поле на 79-й минуте, зрители на стадионе Уэмбли аплодировали ему.

Временный тренер Ли Карслі объяснил: "Сегодня был особенный день для него, и я хотел дать фанатам возможность выразить свою благодарность". Первая домашняя победа Карсли во многом была заслугой Кейна, который забил свои 67-й и 68-й международные голы против Финляндии, заслужив похвалу от товарищей по команде и соперников.

"Это было предначертано звездами", - сказал с улыбкой вратарь Джордан Пикфорд в интервью Sky. Для него играть с Кейном - честь. "Подходит, что он забил оба гола - это был его вечер", - добавил дебютант Нони Мадуэке, который ассистировал во втором голу Кейна: "Приятно играть с ним, потому что когда ты отдаешь ему пас в штрафной, он возвращает его".

Даже голкипер сборной Финляндии Лукаш Храдек не пожалел похвал для Кейна. "Статистика, матчи, влияние на свою команду делают его великолепным игроком", - сказал Храдек, профессионал из Леверкузена: "Приятно видеть такого игрока в Бундеслиге".

Кейн стал 10-м английским игроком, достигшим рубежа 100 международных матчей. В 31 год он имеет реальный шанс превзойти рекорд бывшего голкипера Питера Шилтона в 125 матчей за сборную Англии.

Перед началом матча Кейну была вручена золотая повязка от Франка Лэмпарда и Эшли Коула, также сыгравших 100 матчей за сборную Англии. Его две дочери были разрешены на поле, надев английские футболки с номером "100" и надписью "Папа".

Кейн также похвалил временного тренера Карсли за "превосходную работу", отметив, что у команды было "много свободы" на поле. Как вице-чемпионы Европы, Англия, как и Греция, обыгравшая Ирландию со счетом 2:0, набрала 6 очков в группе 2 Лиги B после двух матчей сезона Лиги наций. "На самом деле, меня удивляет присутствие Англии в Лиге B", - заключил капитан Финляндии Храдек.

Игра Кейна за сборную заслужила похвалу от товарищей по команде, а вратарь Джордан Пикфорд назвал это честью. В контексте Лиги наций временный тренер Англии Ли Карслі подчеркнул значение Кейна в обеспечении своей первой домашней победы, похвалив его 67-й и 68-й международные голы против Финляндии.

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