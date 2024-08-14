- Кейли Куоко и Том Пелфри помолвлены.

Американская актриса Кэли Куoko (38, "Теория Большого взрыва") и её бойфренд, актёр "Озарка" Том Пелфри (42), обручились. Оба поделились снимком пары в Instagram Stories, на котором Куоко демонстрирует сверкающее кольцо. Актриса также добавила видео, демонстрирующее украшение на пальце. Представитель Куоко подтвердил помолвку, сообщает "Good Morning America".

Куоко и Пелфри встретились на премьере нового сезона "Озарка" в апреле 2022 года и официально объявили о своих отношениях в Instagram вскоре после этого. Их дочь, Матilda Carmine Richie Pelphrey, родилась в марте прошлого года.

Для Пелфри это будет первый брак, а для Куоко - третий. Ранее она была замужем за теннисистом Райаном Свитингом с 2013 по 2016 год, а затем за жокеем и тренером по лошадям Карлом Куку в 2018 году. Она объявила о разводе в сентябре 2021 года.

Куоко прославилась благодаря американскому сериалу "Теория Большого взрыва", где она сыграла роль официантки и актрисы Пенни, подруги группы эксцентричных ученых. Комедийный сериал, удостоенный наград, завершился в 2019 году после 12 лет и 279 эпизодов.

Люди из разных слоев общества поддерживают Кэли Куоко и Тома Пелфри после объявления о помолвке. После радости от рождения их дочери в прошлом году их любовная история продолжает развиваться.

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