Кейли Куоко и Том Пелфри помолвлены.

Кейли Куоко, звезда "Теории Большого взрыва", снова помолвлена. Ее предыдущие отношения не продлились долго, но она надеется, что в третий раз повезет с Томом Пелфри, отцом их дочери.

Американская актриса Кейли Куоко помолвлена. Звезда "Теории Большого взрыва" объявила радостную новость в Instagram Story, продемонстрировав кольцо на пальце и широкую улыбку. Ее партнер, актер Том Пелфри, явно сделал предложение. Куоко подписала пост: "Прекрасный уик-энд".

В мае 2022 года Пелфри и Куоко подтвердили свои отношения. Они познакомились всего несколько месяцев назад, но уже влюбились. В марте 2023 года у них родилась дочь Матilda Carmine Richie. Куоко написала тогда: "Мы безумно счастливы и благодарны за этого маленького чуда. Мы действительно благословлены". Она также призналась в любви к Пелфри, сказав: "Том Пелфри, я не думала, что могу любить тебя больше, но люблю".

Пара познакомилась благодаря их общему менеджеру, Андреа Петт-Джозеф. В интервью "USA Today" Куоко сказала, что сразу почувствовала связь с Пелфри. "Я чувствую, будто знаю его всю жизнь", - призналась она. Она также выразила готовность построить жизнь с Пелфри.

Это не первый брак Куоко. В 2013 году она вышла замуж за бывшего американского теннисиста Райана Свитинга и развелась с ним в 2016 году. Затем она вышла замуж за американского наездника Карла Кука в июне 2018 года и объявила о взаимном расставании в сентябре 2021 года. В отличие от Куоко, Пелфри никогда не был женат.

В интервью Куоко рассказала о предстоящем фильме, в котором она будет сниматься, и призналась, что ей не терпится совмещать материнство и актерскую карьеру. Фильм, запланированный к выходу в 2024 году, - романтическая комедия, и она с нетерпением ждет сотрудничества с Томом Пелфри.

Куоко призналась, что любит смотреть фильмы с Пелфри и их дочерью, особенно классические мультфильмы Диснея, назвав это их любимым семейным времяпрепровождением.

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