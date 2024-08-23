- Художник, стремящийся к другой личности, кроме прозвища Аффлека

Дженнифер Лопес, 55 лет, готовится отказаться от фамилии Бена Аффлека, а также от брачных уз, как указано в судебных документах, полученных "Page Six", колонкой сплетен для "Нью-Йорк Пост". Несмотря на то, что она публично использовала имя Дженнифер Лопес, юридические документы показывают, что она была зарегистрирована как Дженнифер Лайн Аффлек с момента их свадьбы в 2022 году. Лопес якобы подала заявление о разводе 20 августа 2024 года.

Решение Лопес развестись, несмотря на свою позицию двух лет назад, вызывает интерес. В интервью Vogue в ноябре 2022 года она заявила: "Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не считаю это проблемой".

Лопес стоит на своем "сентиментальном" решении в 2022 году

В том же интервью Лопес отвергла идею, что ее муж может принять ее фамилию. "Нет, это не традиция. Это не несет никакой сентиментальной ценности. Это будет похоже на демонстрацию силы", - сказала она. "Мне это не нужно. У меня есть моя жизнь и моя судьба в моих руках, и я чувствую себя сильной женщиной и человеком", - добавила она.

Лопес продолжила: "Я понимаю, что у людей могут быть чувства по этому поводу, и это нормально. Но для ясности, я нахожу это трогательным. Для меня это все еще воплощает традицию и романтику, и, возможно, я просто такая девушка".

Лопес и Аффлек имеют историю, восходящую к началу 2000-х годов. Они поженились летом 2022 года. Однако слухи о разногласиях в их браке начались во время медового месяца на озере Комо. По данным "Page Six", Аффлек якобы устал от присутствия папарацци во время их отдыха.

Несмотря на сентиментальную привязанность Лопес к сохранению своего имени, она впоследствии приняла решение подать на развод, как показывают поданные документы. Развод и разделение имущества потенциально могут привести к изменению ее законного имени, как это было во время их брака.

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